13.91 جنيهًا للريال السعودي.. هدوء في سوق العملات العربية أمام الجنيه اليوم

استقرت أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري، اليوم السبت رابع أيام عيد الأضحى، وسط حالة من الهدوء في التعاملات بالتزامن مع توقف العمل داخل القطاع المصرفي.



استقرار العملات العربية



شهدت أسعار معظم العملات العربية حالة من الثبات دون تغييرات تُذكر، مع استمرار تأثير الإجازة الرسمية على حجم التداول في السوق المحلية.



الريال والدينار



سجل الريال السعودي 13.91 جنيهًا للشراء و13.95 جنيهًا للبيع، فيما بلغ الدينار الكويتي 170.23 جنيهًا للشراء و170.74 جنيهًا للبيع، ليستمر في تصدر قائمة العملات الأعلى قيمة أمام الجنيه.



الدرهم وباقي العملات



وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 14.21 جنيهًا للشراء و14.25 جنيهًا للبيع، بينما سجل الدينار البحريني 138.49 جنيهًا للشراء و138.90 جنيهًا للبيع.



استقرار شامل



كما استقر الريال العماني عند 135.62 جنيهًا للشراء و136 جنيهًا للبيع، والريال القطري عند 14.32 جنيهًا للشراء و14.36 جنيهًا للبيع، في حين بلغ الدينار الأردني 73.54 جنيهًا للشراء و73.95 جنيهًا للبيع، مع استمرار هدوء السوق.