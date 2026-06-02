الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رسميا.. إعلان قائمة السنغال النهائية في كأس العالم 2026

إسراء أشرف

حسم باب ثياو، المدير الفني لمنتخب السنغال، اختياراته النهائية لخوض منافسات كأس العالم 2026، معلنًا قائمة "أسود التيرانجا" التي ستشارك في البطولة المقرر إقامتها بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وشهدت القائمة النهائية استقرار الجهاز الفني على 26 لاعبًا، مع استبعاد الثنائي إسماعيل جاكوبس وشريف ندياي من الحسابات.

ويقود النجم ساديو ماني طموحات المنتخب السنغالي في البطولة، إلى جانب مجموعة من أبرز المحترفين يتقدمهم إدوارد ميندي وكاليدو كوليبالي وإدريسا جانا جاي ونيكولاس جاكسون وإسماعيلا سار.

ويخوض المنتخب السنغالي منافسات المجموعة التاسعة، التي تضم منتخبات فرنسا والعراق والنرويج، حيث تنتظره بداية قوية أمام المنتخب الفرنسي في أولى مبارياته بالبطولة.

ويأمل المنتخب السنغالي في الظهور بصورة قوية خلال النسخة المقبلة من كأس العالم، مستفيدًا من الخبرات المتراكمة لنجومه وقدرات جيله الجديد الذي فرض نفسه بقوة خلال السنوات الأخيرة.

وجاءت قائمة السنغال على كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي، موري دياو، يفين ضيوف

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي، موسى نياكتي، الحاجي ماليك ضيوف، خيربين دياتا، مامادو سار، أنتوني ميندي، عبدولاي سيك، مصطفى مبو، إيلاي كامارا

خط الوسط: إدريسا جانا جاي، لامين كامارا، حبيب ديارا، بابي جاي، بابي ماتار سار، باثي سيس، بارا ندياي

خط الهجوم: ساديو ماني، نيكولاس جاكسون، إسماعيلا سار، إليمان ندياي، إبراهيم مباي، أساني دياو، بامبا ديانج.

