قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مرموش: المنافسة في السيتي تجعلني لاعبًا أفضل.. وطموح الفراعنة كبير بكأس العالم
عصابة المغافلة.. ضبط سيدة وابنتها بتهمة سرقة مشغولات ذهبية بكفر الشيخ
رئيس الصليب الأحمر اللبناني: الوضع الصحي يتعقد كل يوم
متظاهرون من اليهود المتشددين يقطعون الطرق ويعطلون القطارات في إسرائيل
بدء التصويت على منح فلسطين عضوية دائمة بمنظمة العمل الدولية
أرقام قميص محمد صلاح وحمزة عبدالكريم مع منتخب مصر بكأس العالم
الذهب هيغلى ولا هيرخص.. مفاجأة عاجلة للمواطنين خلال الأشهر المقبلة
الوزراء: شرق بورسعيد .. ضمن قائمة أفضل 100 ميناء عالميًا
الوزراء يستعرض الاستراتيجيات الدولية الرائدة الداعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
رئيس الوزراء يستعرض خطة تطوير أداء الشركة القابضة للأدوية والشركات التابعة لها
موجودة مع صديقتها.. الداخلية تكشف تفاصيل تغيب فتاة في الشرقية
الحرس الثوري الإيراني: طهران فرضت سيادتها على مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ملف صلاح مصدق يكشف جرحًا كبيرا .. لماذا تتكرر أزمات الزمالك مع فيفا؟

الزمالك
الزمالك
محمود أحمد

لم تكن أزمة المغربي صلاح مصدق سوى حلقة جديدة في مسلسل طويل من النزاعات القانونية التي باتت تلاحق نادي الزمالك خلال السنوات الأخيرة لتعيد إلى الواجهة تساؤلات عديدة حول أسباب تكرار العقوبات الصادرة ضد القلعة البيضاء من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " .

وجاءت القضية الأخيرة لتؤكد أن المشكلة لم تعد مرتبطة بملف أو لاعب بعينه بل أصبحت أزمة هيكلية متراكمة ألقت بظلالها على النادي في أكثر من مناسبة وأثرت بصورة مباشرة على استقراره الرياضي والإداري.

ورغم محاولات الإدارة الحالية احتواء العديد من الملفات الموروثة فإن صدور قرار جديد لصالح صلاح مصدق أعاد الحديث مجددًا عن الأسباب الحقيقية التي تجعل الزمالك حاضرًا باستمرار على طاولة النزاعات الدولية.

أزمة تتجاوز قضية مصدق

في الظاهر تبدو القضية مرتبطة بمستحقات مالية متأخرة للاعب المغربي صلاح مصدق لكن في الواقع فإن الملف يعكس أزمة أكبر تتعلق بطريقة إدارة الالتزامات التعاقدية داخل النادي خلال السنوات الماضية.

فالقضية الأخيرة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة إذا لم يتم التعامل مع جذور المشكلة خاصة أن الزمالك واجه سلسلة طويلة من الأحكام والعقوبات الصادرة من الهيئات الرياضية الدولية سواء عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم أو المحكمة الرياضية الدولية.

وبات النادي يمتلك سجلًا مزدحمًا بالنزاعات التي تراكمت على مدار سنوات وهو ما تسبب في ضغوط مالية وإدارية متواصلة أثرت على قدرة الفريق في التخطيط الرياضي بشكل طبيعي.

القضايا المتراكمة.. الأزمة الأكبر

أحد أبرز الأسباب التي جعلت الزمالك عرضة للعقوبات المتكررة يتمثل في تراكم عدد كبير من القضايا في توقيت متقارب.

فعندما تتعدد الملفات المفتوحة أمام الجهات الدولية يصبح النادي مطالبًا بتوفير سيولة مالية كبيرة لسداد مستحقات متنوعة تخص لاعبين ومدربين ووكلاء تعاقدات وهو ما يزيد من صعوبة إدارة الأزمة.

ومع مرور الوقت تتحول بعض القضايا إلى عبء ثقيل يفرض ضغوطًا إضافية على الإدارة خصوصًا عندما تتداخل المواعيد الخاصة بالسداد أو تنفيذ الأحكام النهائية.

أزمة الالتزام بالجدولة

ورغم نجاح الزمالك في بعض الفترات في التوصل إلى تسويات مع أصحاب القضايا فإن المشكلة الحقيقية ظهرت في عدم القدرة على الاستمرار في تنفيذ بعض الاتفاقات بالشكل المطلوب.

فالفيفا لا ينظر فقط إلى توقيع التسوية أو الاتفاق بل يراقب كذلك مدى التزام النادي بتنفيذ البنود والمواعيد المحددة للسداد.

وعندما يحدث أي تأخير أو إخلال بالاتفاق تعود العقوبات إلى الواجهة بصورة أكثر تعقيدًا وهو ما جعل الزمالك يدخل في دوامة متكررة من إيقاف القيد ورفع العقوبة ثم العودة إليها مجددًا.

السمعة المالية وتأثيرها

في عالم كرة القدم الحديثة أصبحت السمعة المالية للأندية عنصرًا لا يقل أهمية عن نتائجها داخل الملعب.

والأندية التي تتكرر ضدها الشكاوى أو تتأخر في الوفاء بالتزاماتها تصبح تحت رقابة أكبر من الجهات الدولية كما تواجه صعوبات إضافية في التفاوض مع اللاعبين والمدربين مستقبلاً.

وخلال السنوات الأخيرة تأثرت صورة الزمالك في هذا الملف نتيجة تعدد النزاعات وعدم إغلاق بعض القضايا بشكل نهائي وهو ما جعل أي شكوى جديدة تحظى بمتابعة دقيقة من الجهات المختصة.

عندما تتحول الديون الصغيرة إلى أزمات كبيرة

من المفارقات التي تكشف حجم الأزمة أن بعض الملفات بدأت بمبالغ ليست ضخمة مقارنة بحجم نادٍ بحجم الزمالك لكنها تحولت بمرور الوقت إلى أعباء مالية كبيرة.

فالتأخير في السداد يؤدي إلى إضافة فوائد وغرامات قانونية ورسوم تقاضٍ لتتضاعف القيمة النهائية للمبالغ المستحقة.

وهنا تكمن إحدى المشكلات الرئيسية إذ إن تجاهل بعض الملفات أو تأجيل حسمها يمنحها فرصة للتحول إلى أزمات أكبر وأكثر تكلفة على النادي.

تحديات الرخصة القارية

الأزمة لا تتوقف عند حدود العقوبات المالية أو إيقاف القيد بل تمتد إلى ملف بالغ الأهمية يتعلق بالمشاركة في البطولات القارية.

فالجهات المنظمة للبطولات الأفريقية والدولية أصبحت تعتمد معايير أكثر صرامة فيما يخص الوضع المالي للأندية ومدى التزامها بسداد المستحقات وعدم وجود نزاعات مؤثرة.

ومع تطبيق لوائح الرخصة القارية بشكل أكثر دقة باتت الأندية مطالبة بإثبات استقرارها المالي والإداري للحفاظ على حقها في المشاركة الخارجية.

الإدارة أمام اختبار حقيقي

وفي ظل تكرار هذه الملفات تجد إدارة الزمالك نفسها أمام تحدٍ مزدوج؛ الأول يتمثل في توفير الموارد المالية اللازمة لإغلاق القضايا القائمة والثاني يتعلق بوضع آليات تمنع تكرار الأزمة مستقبلاً.

فالجماهير البيضاء لا تبحث فقط عن رفع عقوبة جديدة أو إنهاء نزاع عابر بل تنتظر بناء منظومة أكثر استقرارًا تحمي النادي من العودة إلى الدائرة نفسها كل عدة أشهر.

ويبدو أن قضية صلاح مصدق بعيدًا عن قيمتها المالية أو تفاصيلها القانونية أعادت تسليط الضوء على أزمة أعمق يعيشها الزمالك منذ سنوات أزمة عنوانها الرئيسي أن المشكلات لا تنتهي بمجرد سداد فاتورة واحدة بل تحتاج إلى معالجة شاملة تضمن عدم ظهور فواتير جديدة في المستقبل.

ولهذا السبب فإن التحدي الحقيقي أمام الزمالك خلال المرحلة المقبلة لن يكون فقط إنهاء القضايا الحالية وإنما استعادة الثقة المالية والإدارية التي تسمح للنادي بفتح صفحة جديدة بعيدًا عن أروقة المحاكم الرياضية وقرارات فيفا المتكررة.

المغربي صلاح مصدق صلاح مصدق نادي الزمالك الزمالك القلعة البيضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة سهام جلال

وفاة الفنانة سهام جلال بعد إجراء عملية جراحية

أحمد حسن «دروجبا»

دروجبا: بحسبن على خالد بيبو في كل صلاة

سهام جلال

بعد خضوعها لعملية جراحية.. نقل الفنانة سهام جلال إلى العناية المركزة

الفنانة سهام جلال

وفاة سهام جلال.. 10معلومات لا تعرفها عن بطلة صعيدي في الجامعة الأمريكية

منة جلال وسهام جلال

عملية جراحية بالظهر.. منة جلال تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة سهام جلال| خاص

موعد إجازة المولد النبوي

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026.. هل يتم ترحيلها إلى الخميس؟

وليد الركراكي

مفاجأة.. وليد الركراكي يقترب من خلافة توروب في الأهلي

بعد وفاتها.. تفاصيل الحالة الصحية ل سهام جلال؟

حالتها تدهورت بشكل مفاجئ.. سبب وفاة الفنانة سهام جلال

ترشيحاتنا

اوقاف دمياط

أوقاف دمياط تواجه خطر المخدرات بندوات توعوية

محافظ دمياط

محافظ دمياط يلتقى المواطنين للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لهم

خلال فاعليات المسابقة

تعليم مطروح تحصد 5 مراكز متقدمة في مسابقات الاقتصاد المنزلي للمراحل التعليمية الثلاث

بالصور

أشياء تفعلها المرأة يومياً تسرّع ظهور التجاعيد.. عادات شائعة قد تسرق شباب البشرة

التجاعيد
التجاعيد
التجاعيد

داخل غرفة العمليات.. أسباب أدت إلى وفاة سهام جلال

توقف القلب داخل غرفة العمليات ..ما الاسباب التى أدت لوفاه سهام جلال؟
توقف القلب داخل غرفة العمليات ..ما الاسباب التى أدت لوفاه سهام جلال؟
توقف القلب داخل غرفة العمليات ..ما الاسباب التى أدت لوفاه سهام جلال؟

علامات تدل على خطورة التوتر على صحتك.. إشارات لا يجب تجاهلها

توتر
توتر
توتر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟

فيديو

رحيل أرني سلوت

رحيل أرني سلوت.. ليفربول يعلن الإقالة ويبدأ البحث عن مدرب جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ترامب يدعو لتحالف سني إسرائيلي ضد إيران

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: حين أصبحت السوشيال ميديا ساحات لتصفية الحسابات الشخصية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رحيل هادي.. رجل التوازنات السياسية بامتياز

منى أحمد

منى أحمد تكتب: هنا القاهرة .. تسعة عقود إبداع

المزيد