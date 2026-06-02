شوبير يهاجم الأهلي والزمالك: إحنا مبنعرفش نكتب عقود

منار نور

شن الإعلامي أحمد شوبير هجومًا حادًا على مسؤولي الأهلي والزمالك، بسبب تكرار الأزمات التعاقدية والقضايا المرفوعة ضد الناديين في الاتحاد الدولي لكرة القدم، مؤكدًا أن المشكلة الأساسية تكمن في سوء إدارة العقود وعدم الحفاظ على حقوق الأندية.

وقال شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية اليوم الثلاثاء، إن أزمة اللاعب الفلسطيني عمر فرج تمثل نموذجًا واضحًا للأخطاء الإدارية التي تكلف الأندية مبالغ طائلة، مشيرًا إلى أن الزمالك تعرض لحكم من غرفة تسوية المنازعات التابعة لـ"فيفا" يقضي بسداد مليون و761 ألف دولار للاعب، بالإضافة إلى فائدة سنوية بنسبة 5%، مع إمكانية الاستئناف على القرار.


وأضاف شوبير: "ننتقد بعض الصفقات التي لم تحقق النجاح داخل الأهلي، لكن علينا أن نتساءل أيضًا عن صفقات أخرى لم تقدم الإضافة المطلوبة وكلفت الأندية أموالًا ضخمة"، مؤكدًا أن الأزمة لا تتعلق بنادٍ بعينه، بل بمنظومة التعاقدات بشكل عام.

وتابع حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق: "إحنا مبنعرفش نكتب عقود، ومش قادرين نحافظ على حقوق أنديتنا، ولا حتى نختار اللاعبين بالشكل الصحيح"، متسائلًا عن أسباب تكرار هذه الأخطاء التي تؤدي إلى نزاعات وغرامات مالية مستمرة.

واختتم شوبير تصريحاته باستنكار حالة التخبط في ملف التعاقدات، مؤكدًا أن نجاح بعض الصفقات لا يبرر الفشل في صفقات أخرى، مطالبًا بمراجعة شاملة لآليات التعاقد وإدارة الملفات القانونية داخل الأندية المصرية.

