فيديو عيد ميلاد سهام جلال يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم للفنانة الراحلة سهام جلال.

ظهرت سهام في الفيديو خلال احتفالها بعيد ميلادها الأخير في 7 يناير الماضي، حيث عاد للتشر عقب إعلان وفاتها خلال الساعات الماضية، ما أعاد حالة التفاعل والحزن بين جمهورها.

وتباينت سهام جلال في الفيديو وهي تحتفل وسط أجواء من البهجة مع أصدقائها، حيث لفت انتباه عدد من المتابعين اختيارها وضع رقم «صفر» على قالب الحلوى، وهو ما أثار موجة من التعليقات والتفسيرات المختلفة بينهم.

وتوفيت الفنانة سهام جلال بعد تعرضها لأزمة صحية دخلت على أثرها المستشفى تاركة وراءها مجموعة من الأعمال الفنية التى ستظل محفورة فى ذاكرة الجمهور.