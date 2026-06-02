إقبال جماهيري على عرض ولنا في الخيال حب بنادي سينما أوبرا دمنهور

شهدت ختام فعاليات الموسم الثامن لنادي سينما أوبرا دمنهور، الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا خلال عرض فيلم «ولنا في الخيال حب» للمخرجة سارة رزيق، وذلك بمقر أوبرا دمنهور، وسط حضور لافت من محبي السينما والمهتمين بالفنون البصرية.



وجاء عرض الفيلم ضمن برنامج النادي الهادف إلى تقديم تجارب سينمائية متميزة ومتنوعة، حيث حظي العمل بتفاعل كبير من الجمهور لما يقدمه من رؤية فنية وإنسانية تعكس ثراء الخيال والإبداع لدى صُنّاع السينما الشباب.



وعقب العرض، أُقيمت ندوة نقدية أدارها الناقد السينمائي أحمد النبوي، بحضور عدد من المهتمين بالشأن السينمائي، وشهدت الندوة نقاشًا ثريًا حول الجوانب الفنية والفكرية للفيلم، كما تفاعل الجمهور مع صُنّاع العمل من خلال طرح الأسئلة والمداخلات التي أثرت الحوار.



وتأتي هذه الفعاليات في إطار حرص المركز القومي للسينما على نشر الثقافة السينمائية، ودعم المواهب الشابة، وإتاحة الفرصة للجمهور للتعرف على تجارب سينمائية مختلفة تسهم في تعزيز الوعي الفني والثقافي.



يُذكر أن نادي سينما أوبرا دمنهور يُشرف عليه فنيًا الناقد السينمائي أحمد النبوي، ويواصل تقديم عروضه وندواته بشكل دوري ضمن أنشطة المركز القومي للسينما.

