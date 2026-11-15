وزير النقل: مسار مخصص للأتوبيس الترددي على الطريق الدائري وغرامات فورية للمخالف

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن الأتوبيس الترددي سيكون له مسار مخصص على الطريق الدائري، مع اتخاذ إجراءات لمنع دخول السيارات العادية إلى المسار المخصص له.

وأوضح كامل الوزير، خلال تصريحات خاصة لبرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، عن آلية تنظيم حركة الأتوبيس الترددي، أنه سيتم تنفيذ عازل للمسار باستخدام المصدات، أو فرض غرامات فورية على السيارات التي تخالف التعليمات وتدخل المسار المخصص للأتوبيس.

وأضاف وزير النقل أن المسار المخصص للاتوبيس الترددي سيخضع لمراقبة مستمرة باستخدام كاميرات المراقبة، لضمان عدم دخول السيارات العادية إليه والحفاظ على انتظام حركة الأتوبيس الترددي.