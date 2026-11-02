مع تشغيل المرحلة الثانية.. الأتوبيس الترددي BRT يعلن عن وظائف جديدة للسائقين

​في خطوة تستهدف دعم منظومة النقل الجماعي الأخضر والمستدام، وتزامناً مع الاستعدادات الجارية لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي السريع (BRT) على الطريق الدائري، أعلنت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي عن فتح باب التقديم لشغل وظائف جديدة للسائقين للعمل ضمن خطوط التشغيل الحديثة.

يأتي هذا الإعلان في إطار حرص الدولة على استقطاب الكفاءات الفنية المتميزة، وتوفير فرص عمل منظمة ومستقرة للشباب، بما يضمن إدارة وتشغيل هذا المرفق الحيوي بأعلى معايير الكفاءة والأمان لخدمة ملايين الركاب يومياً.

​الشروط الأساسية للقبول بوظائف السائقين:

​وضعت الشركة المصرية للـ BRT معايير وضوابط محددة لضمان اختيار أفضل الكفاءات لقيادة الأتوبيسات الترددية الحديثة، وتضمنت الشروط الآتية:

​رخصة القيادة: الحصول على رخصة قيادة مهنية سارية (درجة أولى).

​السن: أن يكون المتقدم ضمن الفئة العمرية المناسبة للتشغيل (لا يقل السن عن 25 عاماً ولا يزيد عن 35 عاماً).

​الخبرة العملية: يُفضل من تمتلكه خبرة سابقة وموثوقة في قيادة الأتوبيسات ووسائل النقل الجماعي الكبرى.

​الاختبارات المقررة: اجتياز الاختبارات الداخلية المقررة بنجاح، والتي تشمل (اختبار القيادة العملي، التقييم النفسي، والكشف الطبي الشامل).

​مزايا ومناخ العمل بالمنظومة الجديدة:

و​توفر الشركة للمقبولين حزمة من المزايا الوظيفية التي تضمن بيئة عمل ملائمة، وتتضمن:

​عقود عمل منظمة وتأمين طبي شامل.

​توفير زي موحد للعمل.

​توفير إقامة للمغتربين بما يسهل ظروف الإنتقال والمعيشة.

​العمل على أحدث وسائل النقل الذكي الحضري في مصر.

​طرق التقديم وتسجيل البيانات:

و​تيسيراً على الراغبين في الالتحاق بالوظائف المعلنة، أتاحت الشركة طرقاً مبسطة للتقديم تتضمن الجانبين الإلكتروني والميداني:

​التقديم عبر تطبيق واتساب: إرسال البيانات الشخصية وصور المستندات المطلوبة مباشرة عبر تطبيق «واتساب» على الرقم المخصص للخدمة: 01153153061.

​التقديم الميداني: التوجه المباشر لتسليم صورة من بطاقة الرقم القومي ورخصة القيادة في مقر محطة الشحن بمنطقة «منطي» على الطريق الدائري.

​وتواصل الجهات المعنية استقبال ومراجعة طلبات المتقدمين تمهيداً لجدولة المقابلات واختبارات القبول، بما يمهد لدخول كفاءات جديدة تدعم انطلاقة المراحل الجديدة للأتوبيس الترددي على المحاور الكبرى.

بدء التشغيل المباشر لـ "الأتوبيس الترددي BRT" بين محطتي الإسكندرية الزراعي وصن كابيتال

وكانت ​أعلنت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي السريع (BRT) عن بدء تحرك الأتوبيسات مباشرة اعتباراً من صباح اليوم الخميس، 8 أكتوبر 2026، من محطة الإسكندرية الزراعي في اتجاه محطة صن كابيتال والعكس.

​تفاصيل التعديلات الجديدة:

​زمن التقاطر: يتم تسيير الرحلات بزمن تقاطر يبلغ 10 دقائق لضمان سرعة وسهولة التنقل.

​إلغاء الانتظار: يأتي هذا التعديل في إطار استمرار التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى بالجمهور، متضمناً إلغاء الانتظار بمحطة الجولف.

​الهدف من القرار: تيسير حركة المواطنين المترددين على الأتوبيس الترددي وتقديم خدمة نقل جماعي حضارية ومستدامة تتسم بالسرعة والانتظام.

يأتي هذا التحديث في خطوط سير التشغيل التجريبي لـ (BRT) ضمن جهود قطاع النقل لتحسين تجربة الركاب ورفع كفاءة التشغيل على طول المسار.