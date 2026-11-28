أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، خلال المؤتمر العام التاسع لحزب التجمع عن فوز محمد سعيد برئاسة حزب التجمع.

وحصل محمد سعيد على ٢٢٤ صوتا وحصل النائب عاطف المغاوري على ١٠١ صوت.

وبدأ منذ قليل فرز الأصوات في المؤتمر العام التاسع لحزب التجمع لانتخاب رئيس الحزب.

وكان قد بدأ منذ قليل التصويت في المؤتمر العام التاسع لحزب التجمع لانتخاب رئيس الحزب.

وبعد إعلان نتيجة انتخابات رئيس الحزب سيتم التصويت من قبل أعضاء اللجنة المركزية علي المناصب الأخري.

وكان قد اكتمل منذ قليل النصاب القانوني للمؤتمر العام التاسع لحزب التجمع.

وبدأ منذ صباح اليون توافد أعضاء حزب التجمع لانطلاق أعمال المؤتمر العام التاسع.