حرصت الفنانة فيفي عبده ،على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها في حفل GQ.

تفاصيل إطلالة فيفي عبده

تألقت فيفي عبده في الحفل بإطلالة راقية من أختيار الإستايلست ندى خضر، حيث ارتدت فستان طويل اتسم بالتصميم الغير تقليدي وباللون الأحمر الناري المصنوع من القماش اللامع مع القماش الستان.

وحمل فستان فيفي عبده، توقيع مصمم الأزياء اللبناني رامي قاضي، وأكملت إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت فيفي عبده على شعرها الأسود المنسدل، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة الغير مبالغ فيها مما كشف عن جمال ملامحها.

يذكر أن كانت فيفي عبده قد كشفت في وقت سابق عن تفاصيل إصابتها بكسر في القدم، بعد تعرضها للسقوط من السرير بشكل مفاجئ، موضحة أنها رفضت الخضوع لعملية جراحية لتركيب شريحة ومسامير، وقررت الاعتماد على الجبس حتى يلتئم الكسر.

وأضافت أنها تعرضت لعدة انتكاسات خلال رحلة العلاج، بعدما شهدت حالتها تحسنًا في البداية قبل أن تتجدد معاناتها، قائلة في تصريحات تلفزيونية: «رفضت أعمل عملية وأركب مسامير وشريحة، وقلت هتوكل على الله وعملت جبس، والعظم لحم شوية ورجعت انتكست، وبعدين لحم شوية وانتكست تاني، وحاليًا في الجبس وربنا كبير ويلحم الكسر وأبقى كويسة».