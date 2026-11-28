تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية مع استمرار الأجواء الخريفية على أغلب الأنحاء، وسط تباين درجات الحرارة بين فترات النهار والليل، وظهور عدد من الظواهر الجوية التي تستدعي الحذر، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر.

وفي هذا السياق، كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر المتوقعة خلال الأيام المقبلة، ودرجات الحرارة وفرص سقوط الأمطار على مختلف المحافظات.

درجات الحرارة المحلية والعالمية

واستعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، السبت 28 نوفمبر 2026.

درجات الحرارة

القاهرة 24

الإسكندرية 23

شرم الشيخ29

مطروح 23

أسوان 33

درجات الحرارة المتوقعة في الدول العربية

مكة المكرمة 35

أبو ظبي 30

القدس 23

الخرطوم 37

درجات الحرارة في عدد من عواصم العالم

واشنطن 13

مدريد 12

باريس 05

موسكو 04