نقلت فايننشال تايمز يوم السبت عن ‌مصادر مطلعة أن الجيش الأمريكي صد نحو ست طائرات مسيرة كانت تحوم ⁠حول قاعدة لاكنهيث الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في وقت سابق من الشهر الجاري.

طائرات مسيرة تثير الرعب في بريطانيا



وأشار التقرير إلى أن الواقعة شهدت ‌استخدام ⁠التكنولوجيا الأمريكية المضادة للطائرات المسيرة بنجاح لصد هذه الأنظمة الجوية غير ⁠المأهولة، لكن الأفراد البريطانيين أو الأمريكيين لم يستعيدوا ⁠الطائرات المسيرة.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير إعلامية أمريكية باصطدام جناحا طائرتين تابعتين لشركة "أمريكان إيرلاينز" ببعضهما البعض أثناء تحركهما على أرض المطار استعداداً للإقلاع في مطار رونالد ريجان الوطني بواشنطن.

وذكر أحد الطيارين لمراقبي الحركة الجوية -وفقاً لتسجيلات الاتصالات اللاسلكية التي رصدها موقع "ATC.com"- أن طائرته تجاوزت قليلاً "خط التوقف - الخط الفاصل بين ممر التحرك والمدرج- مما أدى إلى احتكاك جناحها بجناح طائرة أخرى تابعة للشركة نفسها كانت موجودة خلفها أو بجانبها.