أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اعتماد تحديث الأحوزة العمرانية لـ10 قرى جديدة بمراكز أبوقرقاص ومغاغة وبني مزار، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ووفقًا لقرارات اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، بما يسهم في إتاحة مساحات عمرانية مخططة تستوعب احتياجات المواطنين، وتيسير إجراءات البناء وفقًا للاشتراطات القانونية، مع الحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من التوسع العشوائي.

وأوضح المحافظ أن القرى التي شملها الاعتماد تضم 4 قرى بمركز مغاغة، هي: شم البصل القبلية، ودير الجرنوس، ونزلة بني خلف، ونزلة أحمد يونس، وقرية بني موسى بمركز أبوقرقاص، إلى جانب 5 قرى بمركز بني مزار، هي: القيس، وإيشاق الغزال، وأبو العباس، والجرنوس، وأشروبة، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط المنظمة لأعمال الأحوزة العمرانية، وأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

وأشار كدواني إلى ارتفاع إجمالي عدد القرى التي تم تحديث أحوزتها العمرانية أو اعتماد أحوزتها حديثًا بالمحافظة إلى 103 قرى، بنسبة 29% من إجمالي قرى المنيا، مؤكدًا استمرار جهود المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال تحديث واعتماد الأحوزة العمرانية بمختلف المراكز، بما يحقق ضبط منظومة العمران، وتوجيه النمو السكاني وفق تخطيط مدروس، والحد من التعديات والبناء المخالف، وتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين العمرانية والحفاظ على الأراضي الزراعية.

