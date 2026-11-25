شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الشئون الصحية وجامعة دراية، في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية وتكامل جهود مؤسسات المجتمع المدني لدعم وتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، حيث يستهدف البروتوكول الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى الصدر بالمنيا، ورفع كفاءة المرافق والتجهيزات الطبية والخدمات المساندة، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتوفير رعاية صحية أفضل للمرضى.

وأكد محافظ المنيا أن تطوير القطاع الصحي يمثل أولوية رئيسية للمحافظة، مشيرًا إلى أهمية توسيع نطاق الشراكة مع الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والاستفادة من خبراتها وإمكاناتها في مساندة جهود الدولة للارتقاء بالخدمات الصحية، خاصة بالمنشآت الطبية التي تقدم خدمات تخصصية، بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.

وقّع البروتوكول الدكتورة مروة محمد إسماعيل، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، الدكتور شريف رفعت، رئيس جامعة دراية، بحضور اللواء الدكتور محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة والدكتورة إيريني عاطف، نائب رئيس الجامعة للشئون المجتمعية والدولية، وعدد من القيادات والمسئولين من الجانبين.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة أن البروتوكول يتضمن التعاون في رفع كفاءة المرافق والخدمات المساندة، وتطوير التجهيزات الطبية وتوفير مستلزمات التشغيل، إلى جانب تنمية قدرات الكوادر البشرية من خلال التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات، بما يعزز الإمكانات التشغيلية للمستشفى ويحسن بيئة تقديم الخدمة، مع ضمان انتظام العمل وعدم التأثير على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

ومن جانبه، أعرب الدكتور شريف رفعت، رئيس جامعة دراية، عن تقديره لدعم محافظ المنيا وتشجيعه لمبادرات التعاون والشراكة بين الجامعة ومختلف مؤسسات المحافظة، مؤكدًا أن البروتوكول يمثل نموذجًا للتكامل بين المؤسسات الأكاديمية والصحية، وتوظيف الإمكانات والخبرات المتاحة لخدمة المجتمع المحلي.

وأضاف أن الجامعة مستمرة في تنظيم القوافل الطبية لخدمة أبناء المحافظة، إلى جانب تقديم خدماتها الطبية بالمجان، ومنها خدمات طب الأسنان والعلاج الطبيعي، مؤكدًا أن جميع إمكانات الجامعة مسخرة لخدمة المواطن المنياوي وتوسيع نطاق استفادته من الخدمات الطبية.

وعقب مراسم التوقيع، تم تبادل الدروع التذكارية بين محافظة المنيا وجامعة دراية،

كما قدمت الجامعة درعًا للدكتورة مروة محمد إسماعيل، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، تقديرًا لجهودها في دعم التعاون المشترك والارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة.

