​خيّمت حالة من الحزن على أهالي مركز أبوقرقاص جنوب المنيا، اليوم الأربعاء، إثر حادث اودي بحياة طفلين صغيرين، لقيا مصرعهما دهسًا أسفل عجلات سيارة التوصيل، وتم نقلهما لمشرحة المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

​تعود تفاصيل الواقعة إلى تعرض الطفلين «صديق» و«أيسل» لحادث دهس أسفل عجلات سيارة التوصيل في طريق العودة، ما أسفر عن وفاتهما في الحال متأثرين بإصابتهما البالغة، ليرحلا معًا في لحظة واحدة ، فيما اتشحت القرية وقرى مركز أبوقرقاص بالسواد حزنًا على رحيل الثغيرين

​وتداول أهالي القرية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الطفلين الراحلين مصحوبة بعبارات مؤثرة تصف المشهد المؤلم: «يدًا بيد من باب الحضانة إلى باب الجنة»، داعين الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.

وتم نقلهما للمستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .