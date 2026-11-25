تتجه الأنظار اليوم الأربعاء إلى صالة استاد القاهرة الدولي، التي تستضيف مواجهتي الأهلي والاتحاد السكندري في ذهاب الدور النهائي من بطولة دوري المرتبط لكرة السلة للرجال، في صراع قوي بين الفريقين على حصد اللقب.

وتُقام المنافسات بمشاركة فريقي الرجال والمرتبط تحت 16 عامًا، حيث يلتقي الفريقان في مباراتين ضمن نظام الذهاب والإياب، على أن تُحسم البطولة وفقًا لمجموع النقاط التي يحصدها كل نادٍ في المواجهات الأربع.

مواعيد مباريات الأهلي والاتحاد في نهائي دوري المرتبط

تبدأ مواجهات الذهاب اليوم الأربعاء، بمباراة فريقي المرتبط تحت 16 عامًا في الرابعة عصرًا، بينما تنطلق مباراة الرجال في السابعة مساءً.

وتتجدد المواجهة في مرحلة الإياب يوم الجمعة المقبل، على أن يستضيف الاتحاد السكندري مباراتي المرتبط في الرابعة عصرًا، والرجال في السابعة مساءً.

نظام حسم لقب دوري المرتبط

يعتمد الدور النهائي على مجموع نتائج مواجهات فريقي الرجال والمرتبط، إذ يحصل الفريق الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للفريق الخاسر، ليتم تجميع النقاط الأربع لتحديد بطل المسابقة.

وفي حال تساوي الأهلي والاتحاد السكندري في مجموع النقاط بنهاية مواجهات الذهاب والإياب، تُقام مباراة فاصلة بين فريقي الرجال يوم السبت المقبل، في السابعة مساءً، لتحديد بطل دوري المرتبط.

مشوار الأهلي والاتحاد إلى النهائي

حجز الأهلي مقعده في المباراة النهائية بعدما تجاوز عقبة سموحة في الدور السابق، بينما تأهل الاتحاد السكندري عقب تفوقه على الجزيرة، ليضرب الفريقان موعدًا جديدًا في مواجهة مرتقبة على لقب البطولة.