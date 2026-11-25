عقد مجلس جامعة المنيا اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية والأكاديمية والبحثية والإدارية والمالية، واستعراض آليات تطوير الأداء المؤسسي، وتعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي، ودعم الابتكار، والارتقاء بالخدمات الطلابية والرقمية، بما يعزز مكانة الجامعة ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسام شوقي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

ونعى مجلس الجامعة الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط السابق، وابن محافظة المنيا، وأحد القامات العلمية والأكاديمية البارزة التي تفخر بها المحافظة، والذي قدم إسهامات متميزة في العمل الجامعي والقيادة الأكاديمية، وترك مسيرة علمية ومهنية حافلة بالعطاء.

وتقدم المجلس بخالص العزاء والمواساة إلى أسرته وذويه ومحبيه، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

ووجه رئيس الجامعة الشكر إلى نجاح الجامعة في تطبيق النظام بـ17 كلية، مع استمرار إجراءات التحول في ثلاث كليات أخرى، مؤكدًا أهمية هذا التحول في تطوير منظومة التعليم الجامعي، وتعزيز مرونة البرامج الدراسية، ورفع كفاءة المخرجات التعليمية، فضلًا عن دعم قدرة الجامعة على المنافسة والحضور في التصنيفات الدولية.

واستعرض الدكتور حسام شوقي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الإجراءات والقواعد المنظمة لإلغاء ووقف القيد والتسجيل لطلاب الدراسات العليا والباحثين، مؤكدًا أهمية تفعيل دور الكليات في المراجعة الدقيقة لهذه القرارات، بما يضمن الحفاظ على حقوق الطلاب والباحثين، وتحقيق الانضباط في منظومة الدراسات العليا وفقًا للوائح والقواعد الجامعية المنظمة.

وأوضح الضوابط المتعلقة بوقف القيد لمدة عامين كحد أقصى في الحالات الخاصة، ومنها السفر والمرض وغيرها من الحالات التي تستوجب ذلك، إلى جانب استعراض الإجراءات والمستندات المطلوبة لقيد الطلاب، وحالات إلغاء القيد عند استنفاد المدد القانونية، استنادًا إلى التقارير نصف السنوية المقدمة من لجان الإشراف.

وأضاف أنه تم حصر جميع الطلاب المتعثرين في مختلف الكليات، ومخاطبة الكليات لمراجعة البيانات وتنقيحها، وتحديد أسباب التعثر من خلال مجالس الأقسام العلمية ومجالس الكليات.

وأعلن الدكتور عصام فرحات أن شهر ديسمبر المقبل سيشهد افتتاح 8 مشروعات كبرى بقطاعي الجامعة الطبي والتعليمي، في إطار خطة الجامعة لاستكمال تطوير بنيتها التحتية، والتوسع في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية، بما يمثل إضافة نوعية لإمكاناتها المؤسسية والخدمية، وانطلاقة جديدة في مسيرتها عقب الاحتفال باليوبيل الذهبي.

وأوضح رئيس الجامعة أن الافتتاحات بالقطاع الطبي تشمل 4 مستشفيات جامعية، يأتي في مقدمتها الافتتاح الكامل للمستشفى الثلاثي بكامل طاقته الاستيعابية البالغة 440 سريرًا، ليعمل كمجمع طبي متكامل يضم مبنى للإقامة، ومبنى ملحقًا للعمليات والعنايات الفائقة والمتوسطة، ومبنى للعيادات الخارجية، إلى جانب وحدة للعلاج الطبيعي، ومعمل، ووحدات للأشعة، ومجموعة من الوحدات والخدمات اللوجستية التابعة للمستشفى.

كما تشمل الافتتاحات مستشفى العيون الجامعي، باعتباره أول مستشفى من نوعه معتمدًا بالكامل في مصر، بطاقة استيعابية تبلغ 50 سريرًا، ومستشفى المخ والأعصاب والأمراض النفسية، الذي يعد الأكبر من نوعه بالمحافظة، ويضم وحدة متكاملة للقسطرة المخية، بطاقة استيعابية تبلغ 110 أسرة، إلى جانب مستشفى الأورام بقسميه العلاجي والجراحي، بطاقة استيعابية تبلغ 130 سريرًا.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الافتتاحات بالقطاع التعليمي تتضمن الافتتاح الجزئي لفندق الجامعة، بمستوى 4 نجوم، بما يعزز إمكانات الجامعة في استضافة الوفود والفعاليات والمؤتمرات، إلى جانب افتتاح مركز ذوي الإعاقة، المجهز بأحدث الإمكانات والتجهيزات والأجهزة الداعمة لمختلف أنواع الإعاقة، بما يتيح تقديم خدمات متكاملة للطلاب من ذوي الإعاقة، ويسهم في تهيئة بيئة جامعية دامجة تضمن تكافؤ الفرص.

كما تشمل الافتتاحات معامل العلوم الأساسية بكلية العلوم، التي تستهدف خدمة مختلف الكليات العلمية بالجامعة، ودعم العملية التعليمية والتدريبية والبحثية، فضلًا عن إطلاق شركة «نماء»، باعتبارها أحد المشروعات الاستثمارية والاقتصادية للجامعة، التي تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات والموارد، وتعزيز دور الجامعة في الاستثمار والإنتاج وربط مخرجات البحث العلمي بالتطبيق العملي.

استعرضت الدكتورة إيمان الشريف، عميد كلية التربية النوعية ومستشار رئيس الجامعة لشئون الابتكار، ملامح منصة جامعة المنيا لإدارة وتقييم الأداء والتطوير المؤسسي، موضحة أن رؤيتها تقوم على بناء منظومة رقمية موحدة لإدارة وتطوير الأداء الجامعي، وتمكين مختلف قطاعات الجامعة وكلياتها من التخطيط والتنفيذ والتوثيق والمتابعة والقياس، وفق مسؤوليات محددة وبيانات موثقة، بما يضمن متابعة مؤشرات الأداء، وتنفيذ خطط التطوير، وقياس الأثر المؤسسي.

وأضافت أن المنصة تربط بين التقييم والتخطيط والتطوير والتحسين المستمر للأداء، وتدعم اتخاذ القرار من خلال إتاحة بيانات دقيقة ومحدثة بصورة مستمرة، وإدارة وقياس مؤشرات الأداء بشفافية وكفاءة، ومتابعة تنفيذ خطة التطوير المؤسسي على مدار خمس سنوات، بما يسهم في تحقيق أثر مؤسسي مستدام وتعزيز القدرة التنافسية للجامعة.

واستعرضت مستشارة الابتكار القيمة المضافة التي تحققها المنصة، من خلال توحيد منهجيات المتابعة والقياس، ومنع ازدواجية البيانات، وتحديد المسؤوليات والتكليفات بصورة واضحة، وسرعة الوصول إلى الأدلة والشواهد، والكشف المبكر عن فجوات الأداء، وتوفير المعلومات والمؤشرات اللازمة لدعم اتخاذ القرار لدى القيادات الجامعية.

أعلن الدكتور عصام فرحات، عن انطلاق منتدى جامعة المنيا الأول للابتكار، تحت شعار «نحو دولة الابتكار 2026» في العشرين من ديسمبر القادم، مؤكدًا أن الجامعة تحشد جميع إمكاناتها وطاقات منسوبيها لتدشين مرحلة جديدة تنتقل فيها من إنتاج المعرفة إلى صناعة الأثر، ومن دعم الابتكار إلى تحويله إلى منتجات ومشروعات وصناعات ذات قيمة مضافة.

