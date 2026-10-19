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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 27

الحرارة
الحرارة
أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد الثلاثاء مائلا للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وحارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، وأن يكون الطقس مائلا للبرودة على أغلب الأنحاء ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تتشكل شبورة مائية صباحا علي بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة احيانا، مع وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ومناطق من وسط سيناء قد تكون متوسطة أحيانا بنسبة حدوث 30% تقريبا على بعض المناطق خاصة على الإسكندرية - بلطيم - دمياط - بورسعيد على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين متر و1.75 متر وأن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية/ شمالية شرقية، وأن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، وأن تكون حالة خليج السويس معتدلة إلى مضطربة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين مترين و3 أمتار واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 27 18

العاصمة الجديدة 28 16

6 اكتوبر 27 17

بنها 26 18

دمنهور 26 17

وادى النطرون 27 17

كفر الشيخ 26 17

بلطيم 25 18

المنصورة 26 17

الزقازيق 27 18

شبين الكوم 26 17

طنطا 26 17

دمياط 25 18

بورسعيد 26 20

الاسماعيلية 28 18

السويس 28 19

العريش 27 15

رفح 26 15

رأس سدر 28 18

نخل 27 13

كاترين 23 12

الطور 27 21

طابا 26 17

شرم الشيخ 29 23

الغردقة 29 21

الاسكندرية 26 17

العلمين 25 16

مطروح 25 16

السلوم 24 17

سيوة 27 15

رأس غارب 29 21

سفاجا 30 22

مرسى علم 30 22

شلاتين 33 23

حلايب 30 22

أبو رماد 32 21

مرسى حميرة 30 22

أبرق 31 21

جبل علبة 30 22

رأس حدربة 30 22

الفيوم 27 17

بني سويف 27 17

المنيا 28 16

أسيوط 28 17

سوهاج 30 17

قنا 33 18

الأقصر 32 19

أسوان 33 20

الوادى الجديد 31 18

أبوسمبل 31 20

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى :-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 38 28

المدينة 39 25

الرياض 38 23

المنامة 35 29

أبوظبى 37 27

الدوحة 36 30

الكويت 38 25

دمشق 25 17

بيروت 25 22

عمان 23 14

القدس 22 15

غزة 26 20

بغداد 33 24

مسقط 30 28

صنعاء 26 08

الخرطوم 40 27

طرابلس 31 24

تونس 30 19

الجزائر 22 17

الرباط 24 14

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 18 03

إسطنبول 22 12

إسلام آباد 29 16

نيودلهى 31 20

جاكرتا 36 25

بكين 15 05

كوالالمبور 34 25

طوكيو 27 20

أثينا 23 12

روما 25 18

باريس 15 08

مدريد 18 08

برلين 11 07

لندن 13 09

مونتريال 15 03

موسكو 10 01

نيويورك 18 09

واشنطن 22 08

نواكشوط 34 24

أديس أبابا 25 11

شمال البلاد القاهرة درجات الحرارة

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