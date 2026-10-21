رويترز: ويتكوف يصل إلى سانت بطرسبرج لإجراء محادثات مع بوتين

أفادت وكالة رويترز، منذ قليل، عن وصول مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، إلى مدينة سانت بطرسبرج صباح اليوم الأربعاء لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويتكوف سيقدم لبوتين مقترح سلام محدث

وقال مسؤول أمريكي إن ويتكوف سيلتقي بوتين في سانت بطرسبرج اليوم الأربعاء وسيقدم له اقتراحاً محدثاً لإنهاء الحرب في أوكرانيا .

وفقا لموقع أكسيوس، سينضم جاريد كوشنر، صهر الرئيس ترامب ومستشاره، إلى الاجتماع عبر الإنترنت.

ويأمل البيت الأبيض أن يُظهر بوتين المزيد من الاستعداد للتسوية بعد أن وافق ترامب على رفع العقوبات عن مبيعات الديزل الروسي واتخذ خطوات أخرى رحبت بها موسكو.

ويصل ويتكوف إلى روسيا بعد يوم من المحادثات في أوسلو ، النرويج، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالإضافة إلى قادة النرويج وفنلندا وممثلين عن فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وبولندا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وقال زيلينسكي يوم الثلاثاء إن الخطوة التالية يجب أن تكون اجتماعاً ثلاثياً بينه وبين بوتين وترامب - وهو أمر رفضت روسيا القيام به حتى الآن.

فيما ركزت المناقشات في أوسلو على وضع مقترح موحد لـ "اتفاق إطاري" لإنهاء الحرب.

وقال المسؤول الأمريكي لموقع أكسيوس إن الأطراف أحرزت "تقدماً ملموساً" ولديها الآن "توافق قوي على مستوى العمل" بشأن الخطوات التالية.

وفي الكواليس، انضم كوشنر إلى الاجتماع افتراضياً وكرر مطالبة ترامب لأوكرانيا بوقف الضربات على مصافي النفط الروسية، وفقاً لمصدر مطلع.