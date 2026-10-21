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أحمد خالد لاعب بترول أسيوط: «عواد» تواصل معي بعد إصابتي.. ولم يتعمّد إيذائي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد خالد لاعب بترول أسيوط: «عواد» تواصل معي بعد إصابتي.. ولم يتعمّد إيذائي

أحمد خالد
أحمد خالد
محمد سمير

علَقَ أحمد خالد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بترول أسيوط، على الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام الزمالك ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

وحقق الزمالك فوزاً ثميناً على نظيره بترول أسيوط بهدف نظيف سجله أحمد شريف، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية ليرفع الأبيض رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز، ويتجمد رصيد بترول أسيوط عند 5 نقاط في المركز السادس عشر.

وقال أحمد خالد في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية TeN: تعرضت للإصابة بكسر في الساق وتمزق في أربطة الكاحل، وذلك بعد كرة مشتركة مع محمد عواد حارس مرمى الزمالك، وذلك وفقاً للتشخيص الطبي بعد المباراة في إحدى المستشفيات القريبة من ستاد برج العرب، وسأخضع لعملية جراحية مساء اليوم في أسيوط.

وتابع: محمد عواد حارس مرمى الزمالك تواصل معي عبر الهاتف وكان يرغب في الذهاب معي إلى المستشفى، وأعلم أنه لم يتعمد إصابتي، وأتمنى العودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن.

أحمد خالد بترول أسيوط عواد الزمالك الدوري الممتاز

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