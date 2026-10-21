أستاذ علوم سياسية: تصريحات الرئيس السيسي «مكاشفة ومصالحة» وتفتح المجال للمشاركة الشعبية

قال محمد سلمان طايع، أستاذ العلوم السياسية، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الاستحقاق الرئاسي ومستقبل مواد الدستور تمثل نوعًا من المكاشفة والمصالحة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الحوار المجتمعي ومشاركة مختلف الفئات في صياغة مستقبل الدولة.

وأضاف "طايع" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، أن ملف الاستحقاق الرئاسي ومدى إمكانية تغيير مواد الدستور المتعلقة بالمدد الرئاسية يمثلان من القضايا المهمة في المشهد السياسي المصري، مشيرًا إلى أن حديث الرئيس بشأن هذه الملفات يطرح تساؤلات حول شرعية الإنجاز وعلاقة الأداء السياسي بمستقبل الحكم في البلاد.

وأوضح أن منتدى مصر 2026 يكتسب أهمية كبيرة، لاسيما في ظل الدعوة إلى فتح حوار يضم الخبراء والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني، بما يتيح مناقشة القضايا الوطنية من زوايا متعددة.

وأشار إلى أن أهمية المنتدى لا تقتصر على انعقاد جلسات حوارية، بل تمتد إلى ضرورة تحويل الحوار إلى عملية فعلية تتيح الاستماع إلى مختلف الآراء، وتوسيع نطاق المشاركة في مناقشة التحديات التي تواجه الدولة.

وشدد على أهمية إجراء الحوار على مستويين متكاملين، الأول من خلال اللقاءات والنقاشات المباشرة، والثاني عبر المنصات الرقمية، بما يضمن توسيع نطاق المشاركة المجتمعية وإتاحة الفرصة أمام شرائح أكبر من المواطنين للتعبير عن آرائهم.



وأكد أن الاستقرار لا يمكن تحقيقه بصورة مستدامة دون مشاركة شعبية حقيقية، معتبرًا أن ما تشهده مصر من دعوات للحوار ومناقشة القضايا العامة يمثل تجسيدًا لفكرة المشاركة الشعبية، التي تعد عنصرًا أساسيًا في دعم استقرار الدولة وتعزيز الثقة بين مؤسساتها والمجتمع.