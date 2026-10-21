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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

في ولاية ترامب الثانية.. 3 ملايين غادروا أمريكا.. وصافي الهجرة سلبي لأول مرة منذ 50 سنة

دونالد ترامب
دونالد ترامب
خاطر عبادة

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلغاء أكثر من 300 ألف تأشيرة منذ توليه ولايته الرئاسية الثانية، في إطار إجراءات تقول إنها تستهدف "المخالفات القانونية والاحتيال والتهديدات الأمنية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت إن "إدارة ترامب ألغت التأشيرات بوتيرة أسرع من أي إدارة أمريكية أخرى في التاريخ"، مشيرا إلى أن القرارات شملت حالات مرتبطة بأنشطة إجرامية وتهديدات للسلامة العامة ومخالفات لقوانين الهجرة، بينها الاحتيال وتقديم معلومات مضللة.

الطلاب وسياحة الولادة في مرمى الإلغاء

وذكر البيت الأبيض أن قرارات الإلغاء شملت ما لا يقل عن 4 آلاف تأشيرة مرتبطة بسياحة الولادة، و6 آلاف تأشيرة لطلاب أجانب قالت الإدارة إن أصحابها ارتكبوا جرائم أو كانت لهم صلات بالإرهاب.

وأوضح أن فريق العمل الذي شكله ترامب لمنع سياحة الولادة ألغى أكثر من 700 تأشيرة لمواطنين صينيين منذ إطلاقه في أغسطس الماضي.

البيت الأبيض: انتهاء غزو الحدود واستعادة السيادة

وفي سياق متصل، نشر البيت الأبيض ملخصا لإجراءات الإدارة بشأن الهجرة وأمن الحدود تحت عنوان "كيف أنهى ترامب غزو الحدود واستعاد السيادة الأمريكية؟"، مستعرضا أرقاما قال إنها تعكس نتائج سياسته.

وذكر الملخص أن عدد الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية انخفض بما لا يقل عن 2.3 مليون شخص، مع مغادرة أكثر من 3 ملايين مهاجر البلاد، بينما تم ترحيل أو إبعاد نحو 1.2 مليون أجنبي وتنفيذ قرابة 1.3 مليون عملية اعتقال لأشخاص يقيمون بصورة غير قانونية.

صافي هجرة سلبي لأول مرة منذ 50 عاما

وأضاف البيت الأبيض أن الولايات المتحدة سجلت صافي هجرة سلبية خلال عام 2025 للمرة الأولى منذ 50 عاما على الأقل، وفق الأرقام التي أوردها.

وفي ما يتعلق بأمن الحدود، قال إن عمليات العبور غير القانوني للحدود الجنوبية انخفضت بنسبة 95% مقارنة بالمستويات المسجلة خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن خلال السنة المالية 2026، مضيفا أن حالات المواجهة مع المهاجرين على مستوى البلاد تراجعت إلى أقل من 380 ألف حالة مقابل نحو 2.7 مليون حالة سنويا خلال إدارة بايدن.

وأشار أيضا إلى انخفاض عمليات دخول طالبي اللجوء عبر نقاط العبور على الحدود الأمريكية المكسيكية بنسبة 99.9%، بينما تراجعت نسبة الموافقة على طلبات اللجوء إلى 7% بعدما تجاوزت 50% خلال الإدارة السابقة.

انخفاض قياسي في قضايا محاكم الهجرة

وعلى مستوى الإجراءات القضائية، أفاد البيت الأبيض أن تراكم القضايا في محاكم الهجرة انخفض من أكثر من 4.18 مليون قضية إلى أقل من 3.09 مليون قضية، واصفا ذلك بأنه أكبر انخفاض في تاريخ المكتب التنفيذي لمراجعة قضايا الهجرة.

تراجع كبير في الهجرة من إفريقيا والشرق الأوسط

وقال البيت الأبيض إن الهجرة من البلدان ذات الأغلبية المسلمة انخفضت بنسبة 96% مقارنة بعام 2024، بينما تراجع إجمالي الهجرة إلى النصف تقريبا، وانخفض إصدار التأشيرات بنسبة 89% لمواطني الدول الإفريقية و81% لمواطني دول الشرق الأوسط.

وأضاف أن عدد الطلاب الدوليين الملتحقين بالمؤسسات التعليمية الأمريكية يتوقع أن ينخفض بمقدار 111 ألف طالب إضافي مقارنة بالعام الماضي.

وفي ملف القاصرين، أعلن البيت الأبيض العثور على أكثر من 157 ألف طفل أجنبي غير مصحوبين بذويهم قال إنهم فقدوا خلال إدارة بايدن، مشيرا إلى أنهم كانوا في كثير من الأحيان ضحايا للاتجار الجنسي والعمل القسري وغيرها من الانتهاكات.

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