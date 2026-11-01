أحمد عادل عبد المنعم: مستحيل أشجع الزمالك أو بيراميدز.. انتمائي للأهلي فقط

تحدث أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى الأهلي السابق، عن توقعاته بشأن المنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا، وموقفه من تشجيع الأهلي والزمالك حال مواجهتهما في المباراة النهائية.

وأكد أحمد عادل عبد المنعم أن بيراميدز يمتلك حظوظًا كبيرة للمنافسة على اللقب الأفريقي، معتبرًا أنه المرشح الأول للتتويج بالبطولة، مشيرًا إلى أنه لن يشجع أي فريق حال مواجهة بيراميدز للزمالك في النهائي.

وقال عبد المنعم، في تصريحات تلفزيونية، إن انتماءه الكروي يقتصر على النادي الأهلي، مؤكدًا أنه لا يشجع أي نادٍ آخر، حتى لو لم يعد الأهلي موجودًا يومًا ما.

وأضاف: «أنا مبشجعش غير الأهلي، ولو صحيت في يوم من الأيام ملقتش الأهلي مش هشجع أي نادي، الأهلي عندي حاجة تانية».

وتعكس تصريحات أحمد عادل عبد المنعم مدى ارتباطه بالنادي الأهلي، الذي عاد إليه للعمل داخل قطاع الناشئين بعد سنوات من رحيله عن صفوف الفريق الأول.