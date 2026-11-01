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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجوم الزمالك.. أنجولا تستدعي شيكوبانزا وفلسطين تضم الدباغ وكايد خلال التوقف الدولي

شيكو بانزا
شيكو بانزا
عبدالله هشام

تلقى نادي الزمالك إخطارًا رسميًا من الاتحاد الأنجولي لكرة القدم، يؤكد فيه استدعاء شيكو بانزا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، للانضمام إلى معسكر منتخب أنجولا خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

ويخوض منتخب أنجولا مباراتين أمام منتخب جنوب السودان يومي 14 و17 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وفي الوقت نفسه، استدعى منتخب فلسطين الثنائي عدي الدباغ وآدم كايد، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للانضمام إلى معسكر المنتخب المقبل خلال فترة التوقف الدولي، لخوض دورة رباعية في العراق خلال الفترة من 9 وحتى 18 نوفمبر الجاري.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة وادي دجلة في الخامسة مساء غدٍ الاثنين، على ستاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

الزمالك نادي الزمالك فريق الزمالك شيكو بانزا منتخب أنجولا

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