قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
7 مقاعد لمصر في لجان وكالة الدواء الأفريقية.. إنجاز جديد يعزز مكانة الدواء المصري عالميًا
شهيد ومصابون فلسطينيون في قصف إسرائيلي على خانيونس جنوب قطاع غزة
بمبادرة رئاسية.. توفير 4 آلاف سيارة معفاة من الجمارك والضرائب للشباب
عراقجي: لا نرى حاجة للقاء الأمريكيين حاليا .. وجاهزون للحرب
وزير الصحة : نعمل على تطوير ملف الرعاية قبل الزواج والإنجاب
رئيس الرقابة المالية يوجه بسرعة صرف التعويضات لأسر ضحايا حادث الطريق الأوسطي
وزير الدفاع يستقبل وفداً من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان
مصر تحصد وصافة بطولة العالم للكاراتيه التقليدي بـ 47 ميدالية
أهالي ضحايا لقمة العيش على الأوسطي: بيشتغلوا يومي الجمعة والسبت علشان يوفروا احتياجاتهم
إيران تحذر ترامب: أي مغامرة عسكرية جديدة ستوسع الحرب ولن نترك لك تحديد نهايتها
ظهور خاص للفنانة شريهان وابنتها مع السوبرانو شيرين أحمد
إيران تدرس مقترحات نائب الرئيس الأمريكي وتوقعات بعقد جولة جديدة من المفاوضات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

استاد القاهرة يستضيف مواجهة الزمالك والإفريقي التونسي في دوري أبطال إفريقيا |خاص

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة

تلقى نادي الزمالك موافقة هيئة استاد القاهرة الدولي على إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الإفريقي التونسي على أرضيته، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعلم صدي البلد من مصادره، أن موافقة هيئة الاستاد جاءت استجابة للطلب الذي تقدم به مسؤولو الزمالك، من أجل خوض المباراة على استاد القاهرة، خاصة في ظل رغبة الجهاز الفني في الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور خلال ضربة بداية مشوار الفريق بالبطولة القارية.

كانت هناك ترتيبات خاصة بأعمال الصيانة وزراعة البذرة الشتوية في استاد القاهرة خلال الفترة المقبلة، إلا أن مسؤولي الزمالك تمسكوا بإقامة المواجهة على الملعب، وطلبوا تأجيل تلك الأعمال لحين انتهاء المباراة.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الإفريقي التونسي يوم السبت 28 نوفمبر المقبل، في تمام السادسة مساءً، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وأسفرت القرعة عن وقوع الزمالك في المجموعة الثانية، التي تضم إلى جانبه أندية الإفريقي التونسي ومولودية الجزائر ويانج أفريكانز التنزاني.

نادي الزمالك الزمالك الإفريقي التونسي دوري أبطال إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

صفقة من العيار الثقيل.. لاعب أساسي في الزمالك يسعى للانتقال إلى الأهلي

شيكو بانزا

الزمالك يكشف حقيقة معاقبة شيكو بانزا بعد خلع الشورت أمام المقاولون العرب

سعر الدولار

سعر الدولار في البنوك الآن

شاكر محظور

ملايين الجنيهات.. بلاغ جديد ضد شاكر محظور لفحص مصادر أمواله

محمد حمد

الأهلي استغنى عني بدون أسباب .. كواليس مثيرة وراء انتقال محمد حمد للزمالك

أسعار الدواجن

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

مجلس النواب

إلغاء شرط الخط الأرضي للحصول على الإنترنت.. مقترح برلماني جديد أمام النواب الثلاثاء

الذهب

بعد خسائر 105 جنيهات.. سعر الذهب يلتقط أنفاسه في مصر اليوم السبت

ترشيحاتنا

الدكتور محمد عوض ـ رئيس هيئة الاستثمار

رئيس هيئة الاستثمار يستعرض الفرص والحوافز الاستثمارية أمام مجتمع الأعمال الإيطالي

هيئة الرقابة المالية

رئيس الرقابة المالية يعزّي أسر ضحايا حادث الطريق الأوسطي ويوجه بسرعة صرف التعويضات

العملة الصينية

الصين وجنوب أفريقيا تجددان اتفاقية مبادلة العملات لمدة خمس سنوات لتعزيز التبادل التجاري

بالصور

ظهور خاص للفنانة شريهان وابنتها مع السوبرانو شيرين أحمد

شيرين أحمد وشريهان
شيرين أحمد وشريهان
شيرين أحمد وشريهان

وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة دائما لحماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.. فيديو وصور

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

وزير الدفاع يستقبل وفدا من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.. فيديو وصور

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

منها فيلم البرانية.. السينما المصرية تزين مهرجان القاهرةبـ 3 حكايات

فيلم البرانية
فيلم البرانية
فيلم البرانية

فيديو

ناهد السباعي

ناهد السباعي تروي كواليس مشهدها مع محمد رمضان فى احكي ياشهرزاد.. خاص

صورة من اللقاء

وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة دائما لحماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.. فيديو وصور

صورة من اللقاء

وزير الدفاع يستقبل وفدا من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد