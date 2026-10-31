استاد القاهرة يستضيف مواجهة الزمالك والإفريقي التونسي في دوري أبطال إفريقيا |خاص

تلقى نادي الزمالك موافقة هيئة استاد القاهرة الدولي على إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الإفريقي التونسي على أرضيته، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعلم صدي البلد من مصادره، أن موافقة هيئة الاستاد جاءت استجابة للطلب الذي تقدم به مسؤولو الزمالك، من أجل خوض المباراة على استاد القاهرة، خاصة في ظل رغبة الجهاز الفني في الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور خلال ضربة بداية مشوار الفريق بالبطولة القارية.

كانت هناك ترتيبات خاصة بأعمال الصيانة وزراعة البذرة الشتوية في استاد القاهرة خلال الفترة المقبلة، إلا أن مسؤولي الزمالك تمسكوا بإقامة المواجهة على الملعب، وطلبوا تأجيل تلك الأعمال لحين انتهاء المباراة.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الإفريقي التونسي يوم السبت 28 نوفمبر المقبل، في تمام السادسة مساءً، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وأسفرت القرعة عن وقوع الزمالك في المجموعة الثانية، التي تضم إلى جانبه أندية الإفريقي التونسي ومولودية الجزائر ويانج أفريكانز التنزاني.