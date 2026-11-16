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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المفوضية الأوروبية تصرف 1.71 مليار يورو لأوكرانيا لتعزيز قدراتها الدفاعية

أورسولا فون دير لاين
أورسولا فون دير لاين
أ ش أ

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، عن صرف 1.71 مليار يورو لأوكرانيا في إطار قرض دعم أوكرانيا البالغ 90 مليار يورو.

وقالت المفوضية -في بيان- إن هذا المبلغ سيُموّل شراء مسيرات وذخائر وأنظمة دفاع جوي بما في ذلك رادارات الإنذار المبكر وصواريخ، لتلبية الاحتياجات العسكرية العاجلة لأوكرانيا.

وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية في البيان: "صرفنا اليوم 1.71 مليار يورو للمساعدة في شراء مسيرات وذخائر وأنظمة دفاع جوي لأوكرانيا. سنواصل دعمنا الثابت لأوكرانيا ... ونواصل العمل من أجل سلام عادل ودائم يحمي سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها وأمن أوروبا".

ووفقا للبيان، هذه هي الدفعة الثامنة التي تُصرف لأوكرانيا في إطار المكون الدفاعي لقرض دعم أوكرانيا. وسيدعم هذا المبلغ شراء معدات دفاعية من شركات مصنعة أوكرانية وأوروبية. وسيتم تخصيص حوالي 40% من إجمالي المدفوعات لتمويل العقود مع الشركات المصنعة الموجودة في الاتحاد الأوروبي.

وخلال الفترة المتبقية من عام 2026، لا يزال بإمكان أوكرانيا الحصول على دعم مالي من الاتحاد الأوروبي بقيمة 23.6 مليار يورو، ويشمل هذا المبلغ حوالي 19.2 مليار يورو ضمن قرض دعم أوكرانيا، منها 10.2 مليار يورو لدعم القدرات الصناعية الدفاعية الأوكرانية، و9 مليارات يورو لدعم الميزانية. إضافةً إلى ذلك، لا يزال بإمكان أوكرانيا الحصول على دعم ميزانية بقيمة 4.4 مليار يورو تقريبا لهذا العام ضمن "مرفق أوكرانيا"، باستثناء المبلغ الإضافي من قرض دعم أوكرانيا. ويخضع صرف هذه الأموال لاستيفاء الشروط القانونية المنصوص عليها في الأسس القانونية ذات الصلة.

وقدم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه دعمًا إجماليًا لأوكرانيا بقيمة 237.6 مليار يورو منذ بدء الحرب. وفي فبراير 2026، اعتمد البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي اللائحة رقم 2026/467، التي أنشأت قرض دعم أوكرانيا، والذي يوفر دعما يصل إلى 90 مليار يورو لأوكرانيا. ويتألف هذا الدعم من عنصرين متكاملين وهما المساعدة في تعزيز القدرات الدفاعية والصناعية الدفاعية لأوكرانيا، ودعم تلبية احتياجاتها المالية وتحقيق استقرارها المالي.

المفوضية الأوروبية أوكرانيا أنظمة دفاع جوي أورسولا فون دير لاين

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