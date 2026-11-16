رئيس جامعة جنوب الوادي الأهلية يبحث سبل تأهيل الطلاب وتطوير التدريب التطبيقي مع مركز التعدين بقنا

بحث رئيس جامعة جنوب الوادي الأهلية الدكتور عباس منصور، اليوم الاثنين، سبل التعاون المشترك مع مركز التعدين والمعادن بمحافظة قنا في مجالات التعدين واستخلاص المعادن والعناصر الأرضية النادرة، والاستفادة من الإمكانات التكنولوجية والتدريبية للمركز في تأهيل طلاب الجامعة وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، بما يدعم خطط التنمية الصناعية بمنطقة المثلث الذهبي.

جاء ذلك خلال الزيارة التي أجراها رئيس الجامعة للمركز، يرافقه رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور محمد محجوب عزوز، ومدير برنامج الهندسة الدكتور عبد الرحيم يوسف، ومدير إدارة رعاية الطلاب أحمد وحيد طه، وعدد من طلاب برنامج الهندسة، حيث كان في استقبال الوفد ممثل الشركة المصرية للتلمذة الصناعية (أريس إيجيبت) الشريك الصناعي لشعاع (تيدك) الدكتور مهندس محمد بحيري.

وتناولت المباحثات آليات الاستفادة من التجهيزات والإمكانات المتاحة بالمركز في تطوير منظومة التدريب والتعليم التطبيقي، وتبادل الخبرات الفنية، إلى جانب دراسة توقيع اتفاق تعاون مشترك لدعم الأنشطة التعدينية بمنطقة المثلث الذهبي بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، فضلاً عن تحقيق التكامل بين المركز والورش الهندسية بالجامعة والاستفادة من إمكانات مركز اللغات في تدريب الطلاب على اللغتين الصينية والألمانية؛ لمواكبة التطور التكنولوجي وتعزيز فرص التواصل مع الشركات الدولية.

وتفقد الوفد مختلف الأقسام والمعامل بالمركز للتعرف على إمكاناته الفنية والتدريبية، وشملت الجولة معامل الطاقة المتجددة والخلايا الكهروضوئية، ومحطة البطاريات، وأحد المباني العاملة بالطاقة الشمسية، ومعمل التجهيز المائي والفصل، ومعدات استخلاص المعادن، والقاطرة المنجمية، ومتحف التعدين، بالإضافة إلى ماكينات التحكم الرقمي بالحاسب (CNC)، وأقسام السيارات والديزل والحاسب الآلي والملابس الجاهزة.

وأكد الدكتور عباس منصور - في تصريح له خلال الزيارة - أهمية دراسة إنشاء برنامج أكاديمي متخصص في التعدين والمناجم؛ يستجيب للمقومات الاقتصادية والاستثمارية لمنطقة المثلث الذهبي ويسهم في إعداد كوادر هندسية وفنية مؤهلة، مشيراً إلى أن بناء شراكات حقيقية مع المؤسسات الصناعية والتكنولوجية يمثل محوراً أساسياً لتطوير العملية التعليمية وتحويل الإمكانات الأكاديمية إلى فرص ملموسة للإنتاج والتنمية بصعيد مصر.

من جانبه، شدد رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور محمد محجوب عزوز، على أهمية توظيف الإمكانات التكنولوجية المتقدمة بالمركز في توفير برامج تدريب عملي وميداني لطلاب برنامج الهندسة لصقل مهاراتهم التطبيقية وتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

واختُتمت الزيارة بالاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين، ودراسة إعداد اتفاق تعاون مشترك في مجالات التعدين والطاقة المتجددة والتدريب الصناعي؛ لتطوير البرامج التعليمية والتطبيقية وتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية بمحافظة قنا ومنطقة المثلث الذهبي.