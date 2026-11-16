محافظ الغربية يؤكد حرص الدولة على الاستثمار في صحة الأطفال وبناء الإنسان

أكد محافظ الغربية الدكتور علاء عبدالمعطي حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستثمار في صحة الأطفال باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الإنسان.

وأوضح المحافظ، في تصريح على هامش مشاركته في مؤتمر إعلان نتائج المبادرة الرئاسية (عيون أطفالنا مستقبلنا) لفحص وعلاج مشكلات الإبصار لدى طلاب المدارس الابتدائية، أن الكشف المبكر عن مشكلات الإبصار يسهم في تحسين قدرة الطلاب على التركيز والتحصيل الدراسي، ويضمن حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة في التوقيت المناسب، بما يدعم فرصهم التعليمية ويحقق تكافؤ الفرص بينهم.

وشهد المؤتمر نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، وذلك بالتعاون مع الجمعية العالمية لأندية الليونز، وبمشاركة عدد من المحافظين وقيادات الوزارتين والجهات الشريكة.

واستعرض المؤتمر نتائج المبادرة منذ إطلاقها في مارس 2025، حيث نجحت في استكمال الفحوصات الميدانية بـ11 محافظة بإجمالي 6.6 مليون طالب، وتوفير 29.5 ألف نظارة طبية وإصدار 27 ألف وصفة طبية، فضلًا عن إحالة 1995 حالة لاستكمال الفحوصات الدقيقة وتلقي الرعاية الطبية المتخصصة.

وتناول المؤتمر خطة التوسع المقبلة للمبادرة لتشمل المناطق الحضرية، بما يضيف نحو مليوني طالب جديد، ويرفع إجمالي المستهدف إلى 10 ملايين طالب بنهاية عام 2027، في إطار تعزيز جهود الدولة لإتاحة خدمات الفحص والعلاج والوصول بها إلى أكبر عدد من الطلاب.

وفي ختام الفعاليات، كرّم وزيرا الصحة والتربية والتعليم محافظ الغربية ضمن المحافظين المكرمين من 16 محافظة؛ تقديرا للجهود المبذولة في تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها، بما يعكس تكامل جهود مؤسسات الدولة والشركاء في تقديم خدمات صحية وتعليمية أفضل للطلاب.