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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| ميزة في ساعة آبل تخبرك بالوقت دون النظر إلى الشاشة.. وسامسونج توقف ميزة أخرى في تحديث One UI.. وهذه بدائلها

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

نبضات خفية.. ميزة في ساعة "أبل" تخبرك بالوقت دون النظر إلى الشاشة

تُخفي ساعات "أبل" الذكية (Apple Watch) بين إعداداتها العديد من الوظائف الذكية المصممة لتسهيل الاستخدام اليومي، وتُعد ميزة "الوقت بالحس اللمسي" (Taptic Time) واحدة من أبرز هذه الأدوات غير المعروفة لكثير من المستخدمين. وتتيح هذه الخاصية معرفة الوقت بدقة تامة في المواقف التي يتعذر فيها النظر إلى الشاشة أو سماع التنبيهات الصوتية، مثل الاجتماعات الرسمية، أو داخل قاعات السينما، أو في الظلام الدامس.

"سامسونج" توقف ميزة أخرى في تحديث One UI.. وهذه بدائلها

إذا سبق لك أن صادفت عناوين الأخبار أثناء تصفحك شاشة هاتفك جالاكسي الرئيسية، فمن المحتمل أنك استخدمت تطبيق سامسونج نيوز ، حتى لو لم تفتح التطبيق نفسه. مع ذلك، قد لا تبقى هذه الصفحة متاحة لفترة طويلة، حيث تلقى مالكو هواتف جالاكسي في بعض المناطق إشعارًا يفيد بأن سامسونج ستوقف خدمة سامسونج نيوز في وقت لاحق من هذا العام. حاليًا، تم إبلاغ المستخدمين في كوريا الجنوبية والهند فقط بإيقاف الخدمة، لكن مواقع مثل SamMobile تزعم أنه من "المرجح جدًا" أن يتم إيقاف الخدمة في أسواق أخرى أيضًا.

كيف تعثر على هاتفك الضائع وتجعله يرن عن بُعد حتى لو كان صامتاً؟

يُعد فقدان الهاتف الذكي داخل المنزل أو المكتب وهو مضبوط على الوضع الصامت من أكثر المواقف اليومية إرباكًا، إذ يفقد الاتصال الهاتفي التقليدي جدواه في تحديد مكان الجهاز. ومع ذلك، توفر أنظمة التشغيل الحديثة حلولًا تقنية ذكية تتيح إجبار الهاتف على إصدار صوت مرتفع عن بُعد، متجاوزةً بذلك إعدادات كتم الصوت أو الاهتزاز. 

انتبه.. خصوصيتك وسرعة الإنترنت في خطر.. إليك 3 علامات مؤكدة لاختراق شبكتك

تُعد شبكات الواي فاي من الركائز الأساسية في حياتنا اليومية، سواء في المنزل أو العمل، ولكنها قد تتحول إلى نقطة ضعف تهدد خصوصيتك إذا تم اختراقها من قبل متطفلين. 

ونقدم إليك أبرز العلامات التي تكشف سرقة شبكتك، والخطوات العملية لحمايتها:

 

سلاح "مايكروسوفت" الأمني.. ثغرة جديدة في ويندوز تثير الجدل فما القصة؟

كشف باحثون أمنيون عن ثغرة «SignDrop» في نظام ويندوز، والتي تستغل آليات الحماية الخاصة بمايكروسوفت لتمكين المهاجمين من رفع صلاحياتهم إلى مستوى النظام. 

هجمات فعلية 

على الرغم من تقديرات تشير إلى تأثر نسبة واسعة من الأجهزة، تؤكد مايكروسوفت عدم رصد أي هجمات فعلية وتوصي بضرورة الحفاظ على تحديثات الأمان وتجنب البرامج غير الموثوقة. 

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