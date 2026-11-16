بمشاركة 180 ممثلا وشركة ناشئة.. وزير التجارة الهندي يلتقي الإعلام المصري بالقاهرة

انطلق، مساء اليوم الاثنين، اللقاء الإعلامي لوزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال، بفندق سانت ريجيس بالقاهرة، بحضور ممثلي وسائل الإعلام، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى مصر، التي تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتوسيع مجالات التعاون الصناعي والاستثماري.

وتأتي الزيارة لرئاسة أعمال الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة بين مصر والهند، بمشاركة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في رئاسة أعمال اللجنة، إلى جانب عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع المسؤولين المصريين وممثلي مجتمع الأعمال.

الزميلة أمنية رشاد المحررة بموقع صدى البلد

ويرافق الوزير الهندي وفد من رجال الأعمال وممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة، يضم، وفقًا لدعوة السفارة الهندية، 150 ممثلًا للقطاعات المختلفة، إلى جانب 30 شركة هندية ناشئة، فيما يتضمن برنامج الزيارة اجتماعات مجلس الأعمال المصري الهندي، ومنتدى الأعمال المشترك، ومائدة مستديرة للشركات الناشئة من البلدين.

لقاءات الوزير الهندي مع المسؤولين المصريين

وشهدت زيارة بيوش جويال عقد لقاءات ثنائية مع عدد من الوزراء المصريين، لبحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي والصناعي والاستثماري، حيث التقى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وبحث الجانبان تعزيز التعاون في قطاعات السكك الحديدية والطرق والموانئ والنقل متعدد الوسائط، إلى جانب فرص مشاركة الشركات الهندية في تطوير البنية التحتية المصرية.

كما عقد الوزير الهندي لقاءً مع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، تناول فرص تعزيز الشراكات الصناعية والتصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا، ودعم الشركات الهندية العاملة في مصر، فضلًا عن التعاون في تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والأتمتة الصناعية والتصنيع المتقدم.

والتقى جويال أيضًا الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث بحث الجانبان زيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، وتوسيع فرص نفاذ المنتجات إلى الأسواق، فضلًا عن معالجة التحديات التي تواجه الشركات الهندية العاملة في مصر، ودراسة إطلاق مجموعة عمل مشتركة لبحث اتفاقية تجارة تفضيلية أو اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.

وتكتسب الزيارة أهمية في ضوء تنامي العلاقات التجارية بين القاهرة ونيودلهي، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 6.5 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، بزيادة قدرها 35% مقارنة بالعام المالي السابق، فيما يستهدف الجانبان رفعه إلى 12 مليار دولار.

وتتجاوز الاستثمارات الهندية في مصر 5.5 مليار دولار، مع وجود أكثر من 700 شركة هندية مسجلة في السوق المصرية، وتتركز فرص التعاون في قطاعات الصناعات الدوائية والكيماوية والبتروكيماوية والسيارات والمنسوجات والطاقة المتجددة والهندسة والنقل والخدمات اللوجستية.

كما شهد منتدى الأعمال المصري الهندي مشاركة أكثر من 300 شركة من البلدين، لبحث فرص الاستثمار والتصنيع المشترك وإقامة مشروعات جديدة وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص.