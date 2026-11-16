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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

انتبه.. محمد صبحي يوجه رسالة للجمهور عن 3 أشياء لاتعود بعد ضياعها

محمد صبحى
محمد صبحى
نورهان عادل

وجه الفنان الكبير محمد صبحي رسالة إلى جمهوره ومتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث خلالها عن ثلاثة أشياء لا يمكن استعادتها مرة أخرى بعد فقدانها، وهي الكلمة والوقت والثقة.

ونشر محمد صبحي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، رسالة جاء فيها: «انتبه: توجد ثلاثة أشياء لا تعود! الكلمة إذا خرجت.. الزمن إذا مضى.. الثقة إذا ضاعت».

ولاقت رسالة الفنان تفاعلًا بين متابعيه، خاصة أنها تحمل معاني إنسانية تتعلق بأهمية انتقاء الكلمات قبل قولها، واستغلال الوقت، والحفاظ على ثقة الآخرين، باعتبارها أمورًا يصعب تعويضها حال فقدانها.

آخر أعمال محمد صبحي

وعلى الصعيد الفني، يُعد عرض مسرحية «فارس يكشف المستور» أحدث أعمال الفنان محمد صبحي، والتي عُرضت على مسرحه بمدينة سنبل، وهي مسرحية كوميدية غنائية استعراضية من تأليفه وإخراجه، وشارك في كتابتها أيمن فتيحة.

ويشارك في بطولة العرض عدد كبير من الفنانين، من بينهم وفاء صادق، وعبد الرحيم حسن، وكمال عطية، ورحاب حسين، وأنجيلكا أيمن، وليلى فوزي، وداليدا، ومصطفى يوسف، ومحمد شوقي، ومنة طارق، وداليا نبيل، ومايكل ويليام، وحلمي جلال، ومحمد عبد المعطي، وعلاء فؤاد، وجمال عبد الناصر، ووليد هاني، إلى جانب مجموعة من الأطفال.

المشوار الفني للفنان محمد صبحي

وبدأ محمد صبحي رحلته الفنية عام 1968، من خلال المشاركة في أدوار صغيرة، قبل أن يثبت موهبته ويصبح واحدًا من أبرز نجوم المسرح والدراما في مصر، بعدما وقف أمام عدد من كبار الفنانين، من بينهم صلاح منصور، وفؤاد المهندس، وحسن يوسف، ومحمد عوض، ومحمود المليجي، وعبد المنعم مدبولي.

وقدم صبحي خلال مشواره الفني 28 عرضًا مسرحيًا، من أبرزها «هاللو شلبي»، و«هاملت»، و«غزل البنات»، و«خيبتنا»، و«هاللو أمريكا»، كما شارك في 13 مسلسلًا تلفزيونيًا، من أشهرها «رحلة المليون»، و«سنبل بعد المليون»، و«فارس بلا جواد»، و«يوميات ونيس».

وفي السينما، شارك في 26 فيلمًا، من أبرزها «الكرنك»، و«هنا القاهرة»، و«أونكل زيزو حبيبي»، و«علي بيه مظهر و40 حرامي»، و«العميل رقم 13»، و«الشيطانة التي أحبتني».

ومن أبرز محطاته المسرحية مسرحية «الهمجي»، التي قدمها عام 1985، وجسد خلالها شخصية آدم عبد ربه، وناقش من خلالها عددًا من الصفات الإنسانية السلبية، مثل النفاق والحسد والغيرة، في إطار كوميدي يحمل رسائل اجتماعية.

كما ارتبط اسم محمد صبحي بشخصية «سنبل» التي قدمها في أعمال تلفزيونية حققت نجاحًا جماهيريًا، إلى جانب مسلسل «فارس بلا جواد»، الذي عُرض عام 2002، وأثار جدلًا واسعًا بسبب تناوله قضايا تاريخية وسياسية.

ويُعد محمد صبحي من أبرز الأسماء في المسرح والدراما المصرية، بعدما قدم على مدار سنوات طويلة أعمالًا جمعت بين الكوميديا والدراما والقضايا الاجتماعية، ونجح في ترك بصمة فنية لدى أجيال مختلفة من الجمهور.

محمد صبحي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فارس يكشف المستور

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