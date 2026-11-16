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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 24 مفاجآه

أسعار الذهب
أسعار الذهب
محمد غالي

تفرض تحركات أسعار الذهب نفسها على اهتمامات المواطنين في مصر، خاصة مع ارتباط المعدن الأصفر بقرارات الادخار والاستثمار، وحرص المقبلين على الشراء على اختيار التوقيت المناسب للاستفادة من تغيرات الأسعار، سواء عند اقتناء المشغولات الذهبية أو شراء السبائك والجنيهات.

أسعار الذهب اليوم

وتشهد سوق الذهب تفاوتا في الأسعار وفقا لنوع العيار ودرجة نقائه، إلى جانب اختلاف مستويات البيع والشراء، وهو ما يجعل متابعة أحدث الأسعار أمرا مهما للمستهلكين والمستثمرين الراغبين في معرفة القيمة الفعلية للذهب قبل تنفيذ عمليات التداول.

أسعار الذهب الان

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب بمختلف الأعيرة والجنيه الذهب والأونصة وفقا لآخر تحديث على النحو التالي.

عيار 24 سجل 6,765 جنيها للبيع و6,720 جنيها للشراء.
عيار 21 سجل 5,920 جنيها للبيع و5,880 جنيها للشراء.
عيار 18 سجل 5,075 جنيها للبيع و5,040 جنيها للشراء.
عيار 14 سجل 3,945 جنيها للبيع و3,920 جنيها للشراء.
الجنيه الذهب سجل 47,360 جنيها للبيع و47,040 جنيها للشراء.
الأونصة بالجنيه المصري سجلت 210,435 جنيها للبيع و209,015 جنيها للشراء.
الأونصة بالدولار سجلت 3,863.54 دولار.

أسعار الذهب الان

الفرق بين أعيرة الذهب الأكثر تداولا في مصر

تتحدد قيمة الذهب وفقا لنسبة المعدن الخالص الموجودة في الجرام، حيث تختلف درجة النقاء من عيار إلى آخر، وهو ما يؤدي إلى تفاوت الأسعار والاستخدامات بين المشغولات الذهبية والسبائك.

ويعد عيار 21 الأكثر انتشارا في محال الصاغة المصرية، ويحظى بإقبال كبير من المواطنين نظرا لاستخدامه في صناعة نسبة واسعة من المشغولات الذهبية، فضلا عن سهولة تداوله عند الشراء وإعادة البيع.

أسعار الذهب الان

ويأتي عيار 24 في مقدمة الأعيرة من حيث درجة النقاء، إذ يحتوي على أعلى نسبة من الذهب الخالص، ولذلك يزداد استخدامه في تصنيع السبائك الذهبية التي يقبل عليها الراغبون في الادخار والاستثمار والاحتفاظ بالثروة.

أما عيار 18 فيرتبط بصورة أكبر بالمشغولات ذات التصميمات الحديثة والعصرية، حيث يوفر مرونة في التشكيل وإنتاج موديلات متنوعة، ما يجعله من الخيارات المطروحة أمام الباحثين عن الحلي والمجوهرات بتصميمات مختلفة.

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