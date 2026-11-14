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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

دون تغيير.. سعر أقل عيار ذهب في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

يستمر استقرار سعر أدنى أعيرة الذهب؛  مع أول تداولات له اليوم  السبت 14-11-2026، داخل محلات الصاغة المصرية .

آخر تحديث لأدني عيار ذهب

ووصل آخر تحديث لأدني أعيرة الذهب عيار 14 وهو الأقل 3976 جنيها للشراء و3943 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

ثبات سعر الذهب اليوم

وخلال تداولات اليوم؛ استمر ثبات سعر الذهب من دون تغيير وسط حالة من الترقب على مختلف الأعيرة الذهبية.

تحركات الذهب

وفقد سعر جرام الذهب مقدار 10 جنيهات في المتوسط وذلك على مستوى محلات الصاغة المختلفة.

تقرير اقتصادي كويتي: الذهب يتكبد خسائر حادة تحت وطأة ارتفاع أسعار النفط واستمرار السياسة النقدية الأمريكية المتشددة

آخر تحديث

وصل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 5965 جنيها.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6817 جنيها للشراء و6760 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6249 جنيها للشراء و6196 جنيها للبيع.

أسعار الذهب

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 5965 جنيها للشراء و5915 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5112 جنيها للشراء و5070 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأقل 3976 جنيها للشراء و3943 جنيها للبيع.

قيود الصين تدفع أثريائها لاقتناء الذهب والمجوهرات لحماية ثرواتهم وتعزز المبيعات في هونج كونج

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب 3876 دولارا للشراء و3875 دولارا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 47.72 ألف جنيه للشراء و 47.32 ألف جنيه للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في السوق العالمية

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم ، إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، متأثرة بصعود الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له في 19 شهرا، عقب صدور بيانات أظهرت تسارع التضخم في الولايات المتحدة بوتيرة تجاوزت توقعات الأسواق، إلى جانب تصريحات لمسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي عززت التوقعات باتجاه تشديد السياسة النقدية.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 3977.99 دولار للأوقية، بحلول الساعة 05:06 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل في وقت سابق أدنى مستوى له منذ الرابع من نوفمبر الجاري.

كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.4%، لتسجل 3983.20 دولار للأوقية.

سعر الذهب الان مصر

وفي المقابل، ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في 19 شهرا مقابل سلة من العملات الرئيسية، ما زاد تكلفة شراء الذهب المقوم بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وضغط على الطلب على المعدن النفيس.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في شركة «تيستي لايف»، إن الذهب شهد تراجعا ملحوظا خلال الأيام القليلة الماضية، لكنه رجح ألا تستمر الأسواق طويلا في هذا الاتجاه.

وجاءت الضغوط على المعدن الأصفر بعدما أظهرت بيانات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر ارتفاعا بأكثر من المتوقع، ما عزز رهانات المستثمرين على تشديد السياسة النقدية، وسط تلميحات من صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى استعدادهم لاتخاذ خطوات إضافية لكبح التضخم، بما في ذلك احتمالات رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.

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