أسعار الذهب في السعودية اليوم

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026 في السعودية، تزامناً مع تراجع أسعار المعدن الأصفر عالمياً .

انخفض سعر الذهب العالمي لأدنى مستوى خلال أكثر من عام مع ارتفاع الدولار الأمريكى وبالتالي تراجع سعر الذهب في العالم.

سعر الذهب في السعودية اليوم

سعر الذهب عيار 24



سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 464.75 ريال.

سعر الذهب عيار 21



وصل سعر الذهب عيار 21 في السعودية لنحو 406.50 ريال.

سعر الذهب عيار 18



وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 348.50 ريال.

سعر أوقية الذهب



وبلغ سعر أوقية الذهب في السعودية 14,453 ريال.