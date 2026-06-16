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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شرفتونا.. أيمن يونس يوجه رسالة إلى لاعبي منتخب مصر

منتخب مصر
منتخب مصر
منار نور

أشاد ايمن يونس نجم الزمالك السابق بأداء منتخب مصر أمام بلجيكا في دور المجموعات بكأس العالم.

وكتب يونس من خلال حسابه الشخصي إكس :" مباراة رائعة مميزة خيالية لمنتخب مصر  ضد بلجيكا.. بس للأسف التوفيق لم يكن بجانبنا فتعادلوا معنا.. بس أحب أوجه تحية شكر وتقدير واحترام  لكل لاعبي منتخب مصر، كلكم نجوم فوق العادة شرفتونا.. شكرا كمان لحسام وجهازك المعاون.. ظهرتم كلكم  أقوياء أمام منتخب  بلجيكا.. شرفتونا .. استمروا".


وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بتعادل إيجابي أمام منتخب بلجيكا بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “لومن فيلد” بمدينة سياتل، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة السابعة.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره النيوزيلندي في الجولة الثانية، والمقرر إقامتها يوم الاثنين الموافق 22 يونيو، على ملعب “بي سي بليس” في كندا، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة.

ويأمل الجهاز الفني ولاعبو منتخب مصر لكرة القدم في مواصلة النتائج الإيجابية وتعزيز حظوظ التأهل للدور التالي من البطولة.

منتخب مصر ايمن يونس كاس العالم

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