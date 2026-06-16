ميدو: حسام حسن صنع شخصية قوية لمنتخب مصر

علق احمد حسام ميدو علي اداء منتخب مصر امام بلجيكا في دور المجموعات بكاس العالم

وكتب ميدو من خلال حسابه الشخصي اكس :" لم اتفاجأ بأداء منتخب مصر في مباراة ⁧‫#بلجيكا‬⁩ أعرف جيدا ⁧‫#حسام_حسن‬⁩ وكنت متأكد بأنه سيزرع في اللاعبين شخصيته وشخصية ⁧‫#ابراهيم_حسن‬⁩ رجال لا تخاف من أحد يمتلكوا شخصية الأبطال.. ان شاء الله ماتش يساعدنا ان احنا نتصدر المجموعة بشرط أن نهتم بالمبارتين القادمتين نفس الاهتمام بمباراة بلچيكا ⁧‫#منتخب_الفراعنة‬⁩



وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بتعادل إيجابي أمام منتخب بلجيكا بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “لومن فيلد” بمدينة سياتل، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة السابعة.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره النيوزيلندي في الجولة الثانية، والمقرر إقامتها يوم الاثنين الموافق 22 يونيو، على ملعب “بي سي بليس” في كندا، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة.

ويأمل الجهاز الفني ولاعبو منتخب مصر لكرة القدم في مواصلة النتائج الإيجابية وتعزيز حظوظ التأهل للدور التالي من البطولة.