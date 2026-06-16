اليوم .. سوسة تفتح أبوابها لاستقبال أبطال الأولمبياد الخاص

تبدأ اليوم مدينة سوسة التونسية استقبال الوفود المشاركة في أولي محطات دورة الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا "سوسة 2026" في الرياضات الشاطئية والتي تقام خلال الفترة من 16 إلى 22 يونية الجاري ، في حدث رياضي وإنساني يجسد قيم الدمج والتمكين وقبول الآخر من خلال الرياضة.

وفي هذا السياق، أكد المهندس أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن "ما سنشهده اليوم في سوسة ليس مجرد استقبال للوفود المشاركة في حدث رياضي، بل هو انطلاقة فعلية لرؤية إقليمية جديدة تضع اللاعب في قلب الاهتمام، وتسعى إلى توسيع أثر الأولمبياد الخاص ليصل إلى مزيد من المجتمعات والمدن العربية. مضيفاً نحن نتطلع إلى أن تصبح الألعاب الإقليمية منصة مستدامة للرياضة والدمج والتنمية الإنسانية، وأن تواصل رسالتها في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية وإبراز قدراتهم وإمكاناتهم في مختلف المجالات."

وأشار الرئيس الإقليمي إلى أن الحركة الإقليمية للأولمبياد الخاص تشهد نموًا مستمرًا خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن الاستثمار الحقيقي يتمثل في بناء مجتمعات أكثر شمولًا وعدالة، يكون فيها الأشخاص ذوو الإعاقة الفكرية شركاء فاعلين في التنمية وصناعة المستقبل.

وكشف عبد الوهاب أنه اطمأن بشكل كامل على جميع الاستعدادات النهائية من خلال التقارير والمتابعات الميدانية التي قدمها الدكتور عماد محي الدين رئيس قطاع الرياضة والتدريب، والدكتور شريف الفولي رئيس قطاع الألعاب والمسابقات، واللذين أكدا جاهزية المنشآت الرياضية ومقار الإقامة ومناطق المسابقات ، بالإضافة إلى استكمال جميع الترتيبات الفنية والتنظيمية الخاصة باستقبال الوفود وبدء المسابقات وفق الجدول الزمني المعتمد.

وتشهد هذه المرحلة من الالعاب مشاركة 11 برنامج للأولمبياد الخاص من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، بإجمالي 228 مشاركا، من بينهم 142 لاعبا ولاعبة و52 مدربا ومدربة، يتنافسون في ثلاث رياضات شاطئية وهي سباحة المياه المفتوحة والترايثلون وكرة الطائرة الشاطئية الموحدة والتي تمثل المحطة الأولى للألعاب الإقليمية العاشرة، والتي تهدف إلى توسيع فرص المشاركة الرياضية وتعزيز الاستمرارية التنافسية للاعبين.