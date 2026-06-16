مفاجأة.. الفرنسي هيرفي رينارد مدربًا للمنتخب التونسي| تفاصيل

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن تعيين الفرنسي هيرفي رينارد مدرباً للمنتخب التونسي خلفاً للمقال صبري لموشي.

وكتب مهيب عبد الهادي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "رسميًا.. المخضرم الفرنسي هيرفي رينارد مدربًا للمنتخب التونسي".

ويعول الاتحاد التونسي على الخبرة الكبيرة التي يمتلكها رينارد في قيادة المنتخبات الوطنية، خاصة بعد نجاحاته السابقة في القارة الأفريقية ومع عدد من المنتخبات العربية، من أجل إعادة التوازن للفريق وتجهيزه للمباراتين الحاسمتين أمام اليابان وهولندا.

ويبدأ المدرب الفرنسي مهمته وسط ضغوط كبيرة وآمال جماهيرية بقدرته على تصحيح المسار سريعًا، والحفاظ على فرص المنتخب التونسي في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور التالي من كأس العالم 2026.