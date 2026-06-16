تعرف على الجهاز الفني الجديد لمنتخب تونس بقيادة هيرفي رينارد

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم، التشكيل الكامل للجهاز الفني الجديد لمنتخب تونس بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، الذي تولى المهمة خلفًا لصبري لموشي عقب الخسارة القاسية أمام منتخب السويد بنتيجة 5-1 في الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026.

وجاء التغيير الفني بشكل سريع في محاولة لإنقاذ حظوظ "نسور قرطاج" في البطولة، بعدما تلقى المنتخب واحدة من أثقل هزائمه في تاريخ مشاركاته المونديالية، ليتذيل ترتيب المجموعة السادسة دون نقاط.

وتضم المجموعة السادسة منتخبات السويد وهولندا واليابان إلى جانب تونس، حيث يتصدر المنتخب السويدي الترتيب برصيد 3 نقاط، بينما يمتلك كل من هولندا واليابان نقطة واحدة بعد تعادلهما في الجولة الافتتاحية.

وكشفت الجامعة التونسية عن أعضاء الجهاز الفني الجديد، والذي جاء على النحو التالي:

هيرفي رينارد – مديرًا فنيًا

وهبي الخزري – مدربًا مساعدًا

جيل لو فلوش – مدربًا لحراس المرمى

دافيد بارياك – معدًا بدنيًا

نيكولا بودوان – محللًا للأداء.

ويعول الاتحاد التونسي على الخبرة الكبيرة التي يمتلكها رينارد في قيادة المنتخبات الوطنية، خاصة بعد نجاحاته السابقة في القارة الإفريقية ومع عدد من المنتخبات العربية، من أجل إعادة التوازن للفريق وتجهيزه للمباراتين الحاسمتين أمام اليابان وهولندا.

ويبدأ المدرب الفرنسي مهمته وسط ضغوط كبيرة وآمال جماهيرية بقدرته على تصحيح المسار سريعًا، والحفاظ على فرص المنتخب التونسي في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور التالي من كأس العالم 2026.