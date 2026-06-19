رسميًا .. نيمار خارج قائمة البرازيل لمواجهة هايتي في كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، رسميًا، غياب نيمار جونيور، عن مباراة المنتخب المقبلة في بطولة كأس العالم 2026 ضد هايتي.

وذكر الاتحاد - في بيان - أن "نيمار لن يسافر مع الفريق إلى فيلادلفيا، وسيبقى في نيوجيرسي؛ لأداء المرحلة الأخيرة من عملية تعافيه من الإصابة، والاستفادة من المرافق الممتازة في فندق ريدج، ومركز التدريب في كولومبيا بارك".

وحقق المنتخب البرازيلي تعادلاً إيجابيًا بنتيجة 1-1 أمام المغرب في أولى مبارياته في بطولة كأس العالم ضمن المجموعة الثالث، يوم السبت الماضي، في ولاية نيوجيرسي.

وتلتقي البرازيل هايتي، غدا السبت 20 يونيو، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في مونديال 2026.