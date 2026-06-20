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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ32 حتى الآن في كأس العالم 2026

كأس العالم
كأس العالم
رباب الهواري

حسم منتخبا الولايات المتحدة والمكسيك أولى بطاقات التأهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق كل منهما العلامة الكاملة في أول جولتين من دور المجموعات، ليضمنا العبور المبكر إلى الأدوار الإقصائية قبل خوض الجولة الثالثة والأخيرة.

وجاء تأهل منتخب الولايات المتحدة بعد تحقيقه انتصارين متتاليين في المجموعة الرابعة، حيث استهل مشواره بالفوز على منتخب باراجواي بنتيجة كبيرة، قبل أن يؤكد تفوقه في الجولة الثانية بانتصار جديد على منتخب أستراليا بهدفين دون رد، ليصل إلى ست نقاط كاملة، ضامنًا التأهل رسميًا إلى دور الـ32، معززًا حظوظه في إنهاء دور المجموعات متصدرًا لمجموعته.

وقدم المنتخب الأمريكي مستويات قوية على المستويين الدفاعي والهجومي، ونجح في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق بداية مثالية في البطولة، ليصبح ثاني المنتخبات التي تحجز مكانها في المرحلة التالية من المنافسات.

وفي المجموعة الأولى، كان منتخب المكسيك أول المتأهلين إلى دور الـ32، بعدما افتتح مشواره بالفوز على منتخب جنوب أفريقيا بهدفين دون مقابل، قبل أن يحقق انتصارًا جديدًا في الجولة الثانية على حساب منتخب كوريا الجنوبية بهدف نظيف.

ورفع المنتخب المكسيكي رصيده إلى ست نقاط من مباراتين، ليضمن رسميًا التأهل قبل مواجهة الجولة الثالثة، مستفيدًا من نتائجه المميزة واستقراره الفني خلال أول جولتين من البطولة.

وبذلك، أصبح منتخبا المكسيك والولايات المتحدة أول منتخبين يضمنان رسميًا التأهل إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026، بعد تحقيق الفوز في أول مباراتين، فيما تتواصل المنافسة بين بقية المنتخبات لحسم البطاقات المتبقية مع اقتراب نهاية دور المجموعات

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