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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إسماعيل صيباري يعادل إنجاز محمد صلاح ويواصل كتابة التاريخ مع المغرب

إسماعيل صيباري
إسماعيل صيباري
رباب الهواري

واصل إسماعيل صيباري تألقه اللافت مع المنتخب المغربي بعدما سجل هدف التقدم في شباك منتخب اسكتلندا خلال المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، ليؤكد حضوره القوي في البطولة ويواصل تقديم مستويات مميزة مع أسود الأطلس.

ونجح صيباري في دخول قائمة خاصة من نجوم القارة الإفريقية، بعدما أصبح ثاني لاعب إفريقي يسجل في أول مباراتين له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، معادلًا الإنجاز الذي حققه النجم المصري محمد صلاح. كما دوّن اسمه في سجلات الكرة المغربية بتسجيله أسرع هدف لمنتخب المغرب في تاريخ مشاركاته بالمونديال، بعدما هز الشباك بعد مرور دقيقة واحدة فقط من انطلاق اللقاء، ليمنح منتخب بلاده أفضلية مبكرة وثلاث نقاط ثمينة في مشوار البطولة.

ويؤكد هذا الإنجاز القيمة الكبيرة التي يمثلها صيباري في تشكيلة المنتخب المغربي، بعدما واصل تقديم أداء هجومي مميز، ليصبح أحد أبرز العناصر التي يعول عليها الجهاز الفني خلال منافسات كأس العالم، في ظل ما يمتلكه من سرعة وقدرة على استغلال الفرص أمام المرمى.

حكيمي يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع أسود الأطلس

من جانبه، واصل أشرف حكيمي كتابة التاريخ بقميص المنتخب المغربي بعدما رفع رصيده إلى ثلاثين مباراة في البطولات الكبرى، ليصبح أكثر لاعب مغربي مشاركة في منافسات كأس العالم وكأس الأمم الإفريقية مجتمعين.

ووصل حكيمي إلى هذا الرقم بعدما خاض مباراته الثانية عشرة في نهائيات كأس العالم، إلى جانب ثماني عشرة مباراة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، متفوقًا على يوسف النصيري الذي يمتلك تسعًا وعشرين مباراة، بينما يأتي حكيم زياش في المركز الثالث بثلاث وعشرين مباراة.

كما أصبح حكيمي أكثر لاعب إفريقي مشاركة في تاريخ نهائيات كأس العالم بقميص المنتخب المغربي، بعدما سجل حضوره في ثلاث نسخ متتالية، بداية من نسخة عام 2018، مرورًا ببطولة قطر 2022، وصولًا إلى كأس العالم 2026، ليواصل ترسيخ مكانته كأحد أبرز نجوم الكرة المغربية والإفريقية على الساحة الدولية

اسماعيل صيبارى محمد صلاح المغرب اخبار الرياضة كأس العالم

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