رايح الدوري السعودي.. إبراهيم عبد الجواد: تريزيجيه يقترب من الرحيل عن الأهلي

كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد عن اقتراب محمود حسن تريزيجيه، لاعب النادي الأهلي، من مغادرة القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات المقبلة، مشيرًا إلى وجود مفاوضات جادة مع نادي الرياض السعودي للحصول على خدمات اللاعب.

وقال عبدالجواد خلال تصريحات تليفزيونية إن الموسم المقبل قد يشهد عدم استمرار تريزيجيه مع الأهلي، موضحًا أن رحيل اللاعب أصبح احتمالًا واردًا بقوة، خاصة مع رغبة النادي السعودي في ضمه.

الأهلي يسعى لتقليل رواتب الفريق

وأوضح عبدالجواد أن إدارة الأهلي تعمل خلال الفترة المقبلة على خفض قيمة الرواتب داخل فريق الكرة، وهو ما قد يدفعها للموافقة على بعض العروض المقدمة للاعبين، مشيرًا إلى أن عرض نادي الرياض الحالي يصل إلى مليون دولار.

وأضاف أن الأهلي يستهدف الحصول على مليون ونصف المليون دولار مقابل الموافقة على رحيل تريزيجيه، خاصة في ظل تقدير النادي لما قدمه اللاعب وموقفه السابق عند العودة إلى صفوف الفريق.

تقدير خاص لتريزيجيه بسبب تضحيته للأهلي

وأكد الإعلامي أن سبب تمسك الأهلي بمقابل مالي أكبر رغم أن الرقم ليس ضخمًا يعود إلى تقدير الإدارة لتريزيجيه، بعدما ضحى بعروض مالية قوية وقت انضمامه للفريق، واختار العودة إلى النادي.

وأشار إلى أن بيع اللاعب بمقابل قليل؛ قد يؤثر على عقده الجديد، لذلك يرغب الأهلي في تحقيق استفادة مالية مناسبة تساعد تريزيجيه على الحصول على راتب قوي مع ناديه المقبل، كنوع من الوفاء والاحترام لما قدمه للنادي.

اتفاق قريب بين الأهلي والرياض السعودي

واختتم إبراهيم عبدالجواد تصريحاته بالتأكيد على أن المفاوضات تسير في طريقها للوصول إلى اتفاق بين الطرفين، مشيرًا إلى أن احتمالية انتقال تريزيجيه إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل أصبحت كبيرة للغاية.