صفقات الأهلي المحتملة.. عودة أحمد عبد القادر في يد تريزيجيه

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحه السابق عن صفقات الأهلي المحتملة ضمن موسم الانتقالات المقبل، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب فرج عامر: سوق الانتقالات الأهلي أحمد عبدالقادر مرشح بقوة للعودة إلى الأهلي في الموسم المقبل، في حالة انتقال تريزيجيه إلى أحد الدوريات الخليجية.

وأضاف: إبراهيم عادل ما زال ضمن حسابات النادي، رغم صعوبة الصفقة بعد انتقاله النهائي إلى نورشيلاند الدنماركي مقابل 2 مليون يورو... حامد عبد الله يدخل ضمن أبرز المرشحين للانضمام إلى صفوف الأهلي.

وأعلن النادي الأهلي عن تعيين الحسين عموتة مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء لمدة موسمين مقبلين خلفا للدنماركي ييس توروب المدير الفني الذي تم فسخ التعاقد بالتراضي.

وينص عقد الحسين عموته ان يكون لمدة موسمين علي أن يكون الموسم الثاني بموافقة الطرفين بحيث يحصل المدير الفني وجهازه المعاون علي 145 الف دولار شهريا.

وتتمني جماهير القلعة الحمراء إلى مرحلة جديدة تعيد الفريق إلى منصات التتويج المحلية والقارية، خاصة بعد موسم شهد تراجع النتائج مقارنة بطموحات النادي. وقد جاء اختيار عموتة بعد مسيرة تدريبية حافلة بالنجاحات في المغرب والخليج وعلى مستوى المنتخبات الوطنية.

ويعد الانضباط التكتيكي أحد أبرز نقاط القوة التي يمتلكها المدرب المغربي، حيث اشتهرت الفرق التي قادها بالتنظيم الدفاعي الجيد والقدرة على استغلال الفرص الهجومية بكفاءة عالية، وهو ما يحتاجه الأهلي في المرحلة المقبلة من أجل استعادة توازنه الفني.

كما يتميز عموتة بقدرته على إدارة غرف الملابس والتعامل مع النجوم، بعدما نجح في قيادة فرق ومنتخبات تضم أسماء بارزة، الأمر الذي يجعله قادرا على السيطرة على الأجواء داخل فريق يضم عددا كبيرا من اللاعبين الدوليين وأصحاب الخبرات.

ومن أبرز إيجابيات المدرب الجديد أيضا امتلاكه خبرات عربية وإفريقية واسعة، بعدما خاض تجارب ناجحة في أكثر من محطة تدريبية، وهو ما يمنحه معرفة جيدة بطبيعة المنافسات القارية والأجواء التي تنتظر الأهلي في دوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية.