موعد وصول عموتة لبدء مهمته مع الأهلي

أكد الإعلامي جمال الغندور أن المغربي الحسين عموتة، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، سيصل إلى القاهرة يوم 26 يونيو الجاري، من أجل بدء مهمته الرسمية مع القلعة الحمراء استعدادًا للموسم الجديد.

وأوضح الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن الأهلي أنهى جميع الترتيبات الخاصة باستقبال المدرب المغربي وجهازه المعاون، على أن يعقد مؤتمرًا صحفيًا لتقديمه لوسائل الإعلام عقب وصوله، قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم المقبل.

وتابع، من المقرر أن يصل عموتة يوم 26 يونيو لبدء العمل مباشرة مع الفريق.

وأضاف أن عموتة بدأ بالفعل التنسيق مع مسؤولي الأهلي بشأن برنامج الإعداد وملف الصفقات والراحلين، تمهيدًا لوضع تصور كامل للفريق قبل انطلاق المعسكر التحضيري للموسم الجديد.