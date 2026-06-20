نادر شوقي: أفضل خدمة الأهلي من الخارج.. ولا أفكر في العمل داخل النادي

أكد نادر شوقي، وكيل اللاعبين، أنه لا يفضل تولي أي منصب رسمي داخل النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، رغم انتمائه الكبير للنادي، مشيرًا إلى أن طبيعة عمله الحالية تجعله أكثر قدرة على خدمته من خارج المنظومة الإدارية.

وقال نادر شوقي، خلال استضافته في بودكاست "الحوار كبير" مع الإعلامي أحمد أسامه، إنه لا يفضل الدخول في علاقة تعاقدية مع الأهلي بسبب عمله كوكيل لاعبين، مؤكدًا أن وجوده خارج النادي يمنحه مساحة أكبر لتقديم الدعم والمساندة متى طُلب منه ذلك.

وأوضح أن العمل داخل الأهلي سيفرض عليه العديد من القيود التي قد تتعارض مع طبيعة نشاطه الحالي، بينما يستطيع من خلال موقعه الحالي أن يخدم النادي بصورة أفضل.

وشدد شوقي على أن انتماءه للأهلي لا يرتبط بتولي منصب رسمي، مؤكدًا أنه سيظل مستعدًا لتقديم أي دعم للنادي كلما احتاج إليه، انطلاقًا من حبه وانتمائه للقلعة الحمراء.