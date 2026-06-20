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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أزمات خارج الملعب تربك معسكر السنغال قبل مواجهة النرويج في المونديال

منتخب السنغال
منتخب السنغال
إسراء أشرف

تلاحق منتخب السنغال عدة أزمات قبل المواجهة المرتقبة أمام النرويج ضمن منافسات كأس العالم 2026، في وقت يسعى فيه "أسود التيرانجا" للتركيز على مشوارهم في البطولة العالمية.

وكشفت تقارير إعلامية أفريقية أن معسكر المنتخب السنغالي يعيش حالة من التوتر خلال الأيام الأخيرة، نتيجة عدد من الملفات الإدارية واللوجستية التي أثارت استياء بعض اللاعبين.

وذكر موقع Sport News Africa أن تأخر صرف المكافآت المالية الخاصة بالمنتخب تسبب في حالة من الانزعاج داخل المعسكر، رغم الموارد المالية التي حصل عليها الاتحاد السنغالي لكرة القدم عقب المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025 والتأهل إلى نهائيات كأس العالم.

وأشارت التقارير إلى أن بعض اللاعبين أبدوا تحفظهم على ظروف الإقامة خلال فترة البطولة في الولايات المتحدة، معتبرين أن الخدمات المقدمة لا تتناسب مع مكانة منتخب يشارك في أكبر حدث كروي عالمي.

كما أثار غياب الطاهي الخاص للمنتخب، الذي اعتاد مرافقة البعثة في البطولات الكبرى، استياء عدد من اللاعبين، بعدما تراجعت جودة الوجبات الغذائية داخل المعسكر، ما دفع بعضهم إلى البحث عن بدائل خارج مقر الإقامة.

وفي الوقت ذاته، لا يزال ملف المدير الفني بابي ثياو يثير الجدل داخل الأوساط الرياضية السنغالية، في ظل عدم حسم بعض الجوانب التعاقدية المرتبطة بمستقبله مع المنتخب، الأمر الذي يضيف مزيدًا من الضغوط على الفريق قبل المواجهات الحاسمة في البطولة.

منتخب السنغال السنغال النرويج كأس العالم مونديال 2026

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