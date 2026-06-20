ميدو يرشح الوجهة الأمثل لـ محمد صلاح خلال الموسم القادم

تحدث أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، عن الوجهة الأفضل لمحمد صلاح خلال الموسم المقبل بعد انتهاء عقده مع ليفربول الانجليزي.

وكتب ميدو عبر حسابه على إكس: "‏أتمنى ان أرى ⁧‫محمد صلاح‬⁩ في ⁧‫روما‬⁩ الموسم القادم وفي رأيي سيكون اضافة كبيرة للفريق خاصة مع مشاركة الفريق في دوري ابطال اوروبا‬⁩ والرتم في ايطاليا أبطأ بكثير من ⁧‫الدوري الانجليزي‬⁩ مما سيسمح لصلاح بالاستمرار في اللعب في المستوى الأول لموسمين أخرين على الأقل!!".

وواصل النجم المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر تأكيد مكانته بين أبرز نجوم كرة القدم عالميا بعدما احتل المركز السادس في قائمة مجلة «فوربس» لأعلى اللاعبين أجرا المشاركين في بطولة كأس العالم 2026، بإجمالي عوائد سنوية بلغت 55 مليون دولار.

ويعكس هذا الترتيب القيمة الرياضية والتسويقية الكبيرة التي يتمتع بها قائد الفراعنة، الذي حافظ على حضوره ضمن نخبة اللاعبين الأعلى دخلا في عالم كرة القدم بالتزامن مع مشاركته في الحدث الرياضي الأكبر على مستوى المنتخبات.

صلاح يحقق إنجازًا تاريخيًا في عيد ميلاده

ولم تقتصر إنجازات محمد صلاح على الجوانب المالية فقط، بل امتدت إلى صفحات التاريخ في كأس العالم 2026، بعدما أصبح سادس لاعب في تاريخ البطولة يرتدي شارة قيادة منتخب بلاده في يوم ميلاده.

وجاء هذا الإنجاز خلال مواجهة منتخب مصر أمام بلجيكا على ملعب "لومين فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية، والتي تزامنت مع احتفال قائد الفراعنة بعيد ميلاده الرابع والثلاثين.