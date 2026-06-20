فينيسيوس يفوز بجائزة رجل المباراة للمرة الثانية على التوالي بالمونديال

فاز نجم منتخب البرازيل فينيسيوس جونيور بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام هايتي ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.
وحقق منتخب البرازيل فوزا كبيرا على هايتي بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة للمونديال.
سجل فينيسيوس هدف البرازيل الثالث في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وهو هدفه الثاني في البطولة، بعدما سجل أيضا أمام المغرب في الجولة الأولى، كما صنع نجم ريال مدريد هدف منتخب بلاده الثاني لزميله ماتيوس كونيا.
وكان فينيسيوس قد نال كذلك جائزة أفضل لاعب في مباراة البرازيل الماضية أمام المغرب، ليفوز بالجائزة للمرة الثانية على التوالي في مباراة هايتي.