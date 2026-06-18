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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح بين كبار العالم.. فوربس تضع قائد مصر ضمن الأعلى أجرا في مونديال 2026

محمد صلاح
محمد صلاح
منتصر الرفاعي

واصل النجم المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر تأكيد مكانته بين أبرز نجوم كرة القدم عالميا بعدما احتل المركز السادس في قائمة مجلة «فوربس» لأعلى اللاعبين أجرا المشاركين في بطولة كأس العالم 2026، بإجمالي عوائد سنوية بلغت 55 مليون دولار.

ويعكس هذا الترتيب القيمة الرياضية والتسويقية الكبيرة التي يتمتع بها قائد الفراعنة، الذي حافظ على حضوره ضمن نخبة اللاعبين الأعلى دخلا في عالم كرة القدم بالتزامن مع مشاركته في الحدث الرياضي الأكبر على مستوى المنتخبات.

رونالدو في الصدارة وميسي يلاحقه

وكشفت قائمة «فوربس» عن استمرار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على قمة اللاعبين الأعلى أجرا في كأس العالم 2026 بعدما بلغت عوائده السنوية نحو 300 مليون دولار.

وجاء الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الثاني بإجمالي 140 مليون دولار، بينما تواجد عدد من أبرز نجوم اللعبة في المراكز المتقدمة، من بينهم النرويجي إيرلينج هالاند، الذي وصلت عوائده السنوية إلى 80 مليون دولار.

فينيسيوس يدخل دائرة الكبار

وشهدت القائمة أيضا حضور البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، ضمن اللاعبين الأعلى دخلًا في البطولة، بعدما بلغت عوائده السنوية 60 مليون دولار.

ويعكس هذا الرقم النمو الكبير في القيمة التسويقية للنجم البرازيلي الذي بات أحد أبرز الوجوه الإعلانية والرياضية في العالم خلال السنوات الأخيرة.

صلاح يحقق إنجازًا تاريخيًا في عيد ميلاده

ولم تقتصر إنجازات محمد صلاح على الجوانب المالية فقط، بل امتدت إلى صفحات التاريخ في كأس العالم 2026، بعدما أصبح سادس لاعب في تاريخ البطولة يرتدي شارة قيادة منتخب بلاده في يوم ميلاده.

وجاء هذا الإنجاز خلال مواجهة منتخب مصر أمام بلجيكا على ملعب "لومين فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية، والتي تزامنت مع احتفال قائد الفراعنة بعيد ميلاده الرابع والثلاثين.

انضمام إلى قائمة أساطير المونديال

وانضم صلاح إلى قائمة تاريخية تضم عددًا من أبرز نجوم كرة القدم الذين عاشوا اللحظة نفسها في نهائيات كأس العالم، من بينهم المكسيكي أنطونيو كاربخال، والفرنسي ميشيل بلاتيني، والألماني أوليفر كان، والفرنسي باتريك فييرا، والإسباني راؤول جونزاليس.

ويعد هذا الإنجاز إضافة جديدة لمسيرة اللاعب الحافلة بالأرقام القياسية والنجاحات مع منتخب مصر والأندية التي لعب لها.

تأثير حاسم داخل الملعب

وعلى الصعيد الفني، لعب محمد صلاح دورا بارزا في قيادة منتخب مصر لتحقيق التعادل أمام بلجيكا بنتيجة 1-1 ضمن منافسات المجموعة السابعة.

وقدم قائد الفراعنة أداءً مميزًا خلال اللقاء، ليؤكد مجددا أهميته الكبيرة داخل صفوف المنتخب الوطني، سواء بخبراته أو تأثيره المباشر في المباريات الكبرى.

صلاح يواصل الجمع بين المجد والأرقام

بين التألق داخل المستطيل الأخضر والحضور القوي في القوائم الاقتصادية العالمية، يواصل محمد صلاح ترسيخ مكانته كواحد من أبرز نجوم كرة القدم في العالم، مؤكدًا أن تأثيره يتجاوز حدود الملعب ليصبح رمزًا رياضيًا عالميًا يحمل اسم مصر في أكبر المحافل الدولية.

أعلى اللاعبين أجرا قائمة مجلة «فوربس» محمد صلاح بطولة كأس العالم 2026 كريستيانو رونالدو

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